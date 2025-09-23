Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Constantino Lucas-Baquero y Sandra Caballero. J.O.

Irun

La beca Gazteartean analiza el impacto de la ecoansiedad en los jóvenes iruneses

Constantino Lucas-Baquero, coautor de la investigación, presentó ayer los resultados del trabajo elaborado a través de la convocatoria del área de Juventud

Joana Ochoteco

irun.

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:30

Las percepciones y emociones de los jóvenes de Irun ante la crisis climática ha sido el tema investigado a través de la sexta edición de la beca Gazteartean. Constantino Lucas-Baquero y Paula Adriana Martínez son los autores del trabajo que ha dado como fruto el informe 'Acción climática y participación ciudadana: un estudio de casos desde lo local sobre las necesidades y preocupaciones de la juventud irunesa en materia climática'.

Acompañado por la delegada de Juventud, Sandra Caballero, Constantino Lucas-Baquero presentó ayer el documento que parte de una premisa constatada por «distintos estudios e informes» elaborados en «las últimas décadas: las implicaciones que los efectos de la crisis climática tienen sobre la salud mental, sobre todo la de los más jóvenes». Fruto de ello surge el término ecoansiedad, que se define como el «conjunto de emociones» ligadas a la toma de conciencia «de la magnitud de los impactos presentes y futuros de la crisis ambiental», explicó Lucas-Baquero.

Talleres y cuestionarios

La investigación ha prestado «especial atención» a este fenómeno y a las «necesidades y demandas» de la juventud irunesa «en materia climática». La metodología empleada ha incluido «un sondeo de opiniones con el personal educador del Gazteleku Martindozenea, dos talleres ecosociales con jóvenes, una entrevista a la experta en ecoansiedad Irene Baños» y una serie de cuestionarios que han recogido la opinión de 62 jóvenes de la ciudad.

Fruto de esta investigación, los autores han constatado que existe «un cierto malestar ante el futuro ambiental», que los iruneses han expresado «con distintos matices y niveles de intensidad». Muchos de los participantes en el estudio «no conocían el término ecoansiedad ni vinculaban ese sentimiento individual con una experiencia emocional colectiva». A raíz de ello «hemos observado una necesidad importante de generar espacios comunitarios donde estas vivencias puedan ser expresadas».

A través de los cuestionarios se ha constatado que entre los participantes existe la percepción de que tienen escasa incidencia en las políticas locales, así como «una fuerte desafección hacia las instituciones». Si bien perciben que «las acciones locales son insuficientes para abordar una problemática global como la crisis climática», también «se recnocen potencialidades en el fortalecimiento del tejido comunitario, el impulso de iniciatias agroecológicas...».

«Una contribución inicial»

Lucas-Baquero reconocía «una serie de limitaciones» en la elaboración del trabajo, como la dificultad a la hora de fomentar la participación de los jóvenes en el proyecto. No obstante, apuntaba a que el informe «es una contribución inicial al estudio del fenómeno de la ecoansiedad en contextos locales concretos», que «traza hipótesis para seguir indagando en el futuro».

La delegada de Juventud agradeció a ambos autores su trabajo sobre «un tema que está a la orden del día» y en torno al cual «es muy interesante el punto de vista de los jóvenes». El informe completo podrá consultarse en la web irun.org/gazteartean.

