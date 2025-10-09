Bebe celebra el vigésimo aniversario de su icónico disco 'Pafuera telarañas'

E. P. irun. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Maria Nieves Rebolledo Vila, más conocida como Bebe, actuará este sábado (21.00) en el escenario instalado en la plaza San Juan para poner el cierre al ciclo Irun Zuzenean. La intérprete valenciana saltó a la fama en 2004 con la publicación del disco 'Pafuera telarañas'. En él se incluían canciones que pronto se conviertieron en grandes éxitos como 'Malo', 'Ella', 'Siempre me quedará' o 'Que nadie me levante la voz', tema compuesto para la serie de televisión 'Aída'.

Todas esas canciones y alguna más le hicieron acaparar numerosos reconocimientos, entre los que se encontraron un Premio Ondas a la Artista Revelación 2004 o un Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo 2005. Bebe también probó en el mundo de la interpretación, llegando a ser nominada en 2007 a los Premios Goya en la categoría de Mejor Actriz Revelación por 'La educación de las hadas'.

Más de dos décadas después de su álbum de debut, al que le siguieron 'Y'(2009), 'Un pokito de rocanrol' (2012) y 'Cambio de piel (2015), Bebe rememora 'Pafuera Terañas' con una gira que hoy se detiene en el auditorium de Palma de Mallorca y mañana lo hará en el escenario de la plaza San Juan de Irun.