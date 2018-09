«El Barça está intratable» La defensa bidasotarra tendrá mucho trabajo esta tarde. / F. DE LA HERA Jacobo Cuétara no esconde la superioridad del rival y apunta que «el objetivo es acabar a gusto con nuestro trabajo» El Bidasoa-Irun visita al cuadro catalán en el Palau (16.00, LaLiga APP) BORJA OLAZABAL IRUN. Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:34

El Bidasoa-Irun tiene esta tarde el partido más difícil de todos a los que se va a enfrentar. Y lo es sin ningún tipo de condicionante. Ni por las bajas, ni por lo que hay en juego, ni por la obligación de ganar... es el más difícil porque los irundarras se van a enfrentar al equipo más potente de la Liga Asobal. Y es el más potente, también, sin ningún tipo de condicionante. Lo es porque tiene a los mejores jugadores de la competición. De largo.

El conjunto amarillo visita esta tarde el Palau a partir de las cuatro (LaLiga APP) para medirse al Barça. Los catalanes llevan años paseándose en la Asobal. Son un equipo hecho para ganar la Champions y la diferencia con el resto de bloques de la categoría es abismal.

El entrenador del Bidasoa-Irun, Jacobo Cuétara, reconoció en su comparecencia previa al partido que «el Barça, a día de hoy, es intratable. Si no juegas bien y ellos sí, como se está demostrando en este inicio liguero, las diferencias entre ellos y el resto de equipos son grandísimas. Simplemente para poder maquillar el resultado hay que estar muy bien y que ellos tengan un mal día, algo que es muy difícil».

Todos los equipos sueñan con derrotar al gran Barça, como lo hizo el Granollers el curso pasado, algo que no sucedía desde hacía cinco años y 146 partidos, pero el asturiano dejó claro que «lo que tenemos que hacer es ir a lo nuestro. Me gustaría poner objetivos ambiciosos para este partido, pero no sería realista. El objetivo tiene que ser quedarnos a gusto con nuestro trabajo cuando termine el partido. Quiero que trabajemos para mejorar, hacer las cosas que tenemos que hacer sin mirar lo que va diciendo el resultado».

Poniéndole sobre la mesa lo que sucedió el año pasado, el Bidasoa solo perdió en el Palau 29-26, Cuétara insistía en que «el año pasado se dio la situación y estuvimos ahí, pero no podemos vender otra cosa diferente a lo que estoy diciendo».

Para el choque contra el cuadro blaugrana el técnico no forzará a ninguno de los jugadores que están tocados, Kauldi y Cavero, y tampoco jugará Adrián Crowley. «Los que tienen algo de riesgo no van a jugar y otros que han tenido menos minutos porque salían de lesiones como Xoan o De la Salud, jugarán más».

Preguntado por cómo ha recibido el vestuario el accidente cerebro vascular de Crowley, explicó que «primero con impacto y preocupación porque es algo que podría haber tenido consecuencias graves. Pero después de estar con él, de hablar y ver que está bien, nos quedamos mucho más tranquilos».

«Alegría y motivación»

Pase lo que pase esta tarde en Barcelona, el comienzo de temporada que está haciendo el Bidasoa-Irun, que llega a la cuarta jornada como segundo clasificado con cinco puntos de seis posibles, es sobresaliente. Cuétara apuntó que «verte arriba, haber estado durante un día entero como líderes de la Asobal, mantener el segundo puesto... todo esto nos provoca mucha alegría y motivación. Además, lo hemos conseguido tras ganar un gran partido como el que nos enfrentó al Ademar».

Aun así, el entrenador advirtió que «hay que ser cautos y tener los pies en el suelo. Es verdad que, contando con la pretemporada, llevamos siete partidos sin perder, pero contra Anaitasuna y Valladolid podía haber pasado cualquier cosa y tener ahora menos puntos. Ahora jugamos contra Barça y Granollers y si perdemos los dos, dejaremos de ser el equipo revelación y solo habrán pasado dos jornadas».