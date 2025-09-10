Una bandada de más de 200 cigüeñas se tomó un descanso en Irun el domingo

La mañana del domingo dejó varias estampas curiosas en la ciudad con decenas de cigüeñas apostadas en los bordes de los tejados de algunos ... de los edificios más altos del municipio, como el Edificio Ederra, en el paseo de Colón, o varios de la zona de Dunboa.

Las cigüeñas se encuentran ahora mismo en plena época de migración desde sus lugares estivales en Europa hacia el norte de África, si bien últimamente suelen interrumpir su camino bastante antes y están eligiendo el suroeste de la península ibérica como lugar en el que invernar.

Según indicó un experto local en aves migratorias, «la bandada que pasó por la ciudad era de unas 200 cigüeñas. Apenas pararon unos minutos para descansar y siguieron su camino».