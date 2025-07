La Banda ofrece hoy en Pío XII su concierto en homenaje a la Virgen del Carmen

J.O. irun. Martes, 15 de julio 2025, 20:44 Comenta Compartir

La Banda de Música Ciudad de Irun no falta a su homenaje anual a la Virgen del Carmen y hoy, 16 de julio, ofrece un concierto en la plaza Pío XII. Con esta actuación, que tendrá lugar a las 20.00, arrancan las fiestas del Carmen del barrio Lapice.

Bajo la dirección de Garikoitz González, la Banda interpretará un repertorio variado que comenzará con el pasodoble 'Traner' de Rafael Talens. Le seguirá la 'Overture to a new millenium' de Ed Huckeby y una selección de piezas de zarzuela, con arreglos de R. Seguí. El programa musical continuará con 'Euskalerria' de Pablo Sorozábal (con arreglos de J. Sáez), 'La Storia' de Jacob de Haan y 'Moment for Morricone' (piezas de Ennio Morricone con arreglos de J. de Meij). Para terminar, la Banda ofrecerá una selección de la película-musical 'Grease'.

Con esta cita, la festejadora de Lapice da inicio a un programa festivo que propone, mañana jueves, varias citas para niños y adolescentes, y que se prolongará hasta el domingo. Destacan actos tradicionales como la tamborrada infantil que el sábado recorrerá el barrio a las 20.00, o la tamborrada de veteranos que tomará el relevo a los jóvenes a las 23.30.