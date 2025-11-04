Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El acceso por el bidegorri de Santiago, cerrado al paso. E.P.
Irun

Balazta pide que se mantenga abierta la nueva pasarela mientras duran las obras

Los trabajos para la instalación eléctrica, cuyo inicio se fijó para el 16 de octubre, contemplan su cierre durante seis semanas

E. Prieto

Irun

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:41

Comenta

La asociación Balazta, que vela por los intereses de los ciclistas en la comarca, ha mostrado este martes «su satisfacción» con el inicio de las ... obras para instalar la iluminación en la pasarela que conecta Plaiaundi con el entorno de Santiago, al tiempo que ha solicitado al Ayuntamiento que «no cierre totalmente este itinerario y lo mantenga parcialmente abierto».

Te puede interesar

