Balazta pide que se mantenga abierta la nueva pasarela mientras duran las obras

La asociación Balazta, que vela por los intereses de los ciclistas en la comarca, ha mostrado este martes «su satisfacción» con el inicio de las ... obras para instalar la iluminación en la pasarela que conecta Plaiaundi con el entorno de Santiago, al tiempo que ha solicitado al Ayuntamiento que «no cierre totalmente este itinerario y lo mantenga parcialmente abierto».

Desde el consistorio irundarra se comunicó que los trabajos iniciados el 16 de octubre iban a mantener cerrada la pasarela durante seis semanas. «No obstante», señalan desde el colectivo ciclista, «durante estas dos primeras semanas de obras apenas se observan obreros ni actividad reseñable a lo largo del recorrido a lo largo del día». Por esa razón, desde Balazta piden que se mantenga el acceso a la pasarela «condicionando el paso solo en aquellas zonas y puntos donde se esté trabajando, salvaguardando en todo momento las medidas de seguridad de trabajadores y usuarios».

Este periódico ha podido constatar este martes el cierre total de la pasarela para sorpresa de algunos paseantes, que se han encontrado el acceso cerrado con un cartel que indicaba el corte del camino por obras. Una viandante, habitual del recorrido, daba media vuelta al concluir el bidegorri por Santiago señalando que «la semana pasada la gente movía la valla y cruzaba. Ahora han reforzado las vallas y no se puede pasar».

Comparecencia en las Juntas Generales

Entre las peticiones de la asociación se encuentra también «la limpieza y poda urgente de la vegetación en la calle Pierre Loti», apuntando que «después de diez meses sin control ni cuidado se ha estrechado considerablemente el paso de peatones y ciclistas creando en ocasiones situaciones de peligro».

Balazta también ha transmitido la necesidad de «unir mediante una rampa y unas escaleras la pasarela con el puente Avenida, que acortaría el recorrido hacia Hendaia en unos 600 metros evitando dar un gran rodeo». Este anexo permitiría mejorar la seguridad entre las dos localidades «y evitaría el cruce de cuatro carriles de carretera en el puente Santiago, punto crítico del recorrido».

Por último, Bidasoako bizikletaren aldeko elkartea denuncia que «la ciudadanía de Irun y Hondarribia continúa sin noticias ni información sobre el estado en el que se encuentra el proyecto de unión ciclista y peatonal entre Irun y Hondarribia», recordando que esa conexión está prevista desde hace más de 15 años en diferentes planes urbanísticos. «A día de hoy todavía no hay noticias sobre el estado del proyecto ni su trazado y mucho menos una previsión de licitación de proyecto o inicio de obras», lamentan, sobre un proyecto que «según parece ahora es responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica y Costas».

Desde Balazta comunican que el próximo 17 de noviembre comparecerán en la comisión de sostenibilidad de las Juntas Generales de Gipuzkoa para «solicitar la implicación de la Diputación Foral y se priorice el proyecto». En ese sentido, la agrupación tiene pensado pedir esta misma semana una reunión con los representantes del área de Urbanismo, Movilidad y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Irun.