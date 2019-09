«Que todas las bajas sean en la zona ofensiva nos está limitando» Iturralde seguirá con bajas para recibir al Tudelano. / F. DE LA HERA Javi Martínez y Mario Capelete no estarán mañana ante el Tudelano | Alberto Iturralde cuenta además con las dudas de Mikel Orbegozo, Yoel Sola y Niko Kata E.P. IRUN. Sábado, 14 septiembre 2019, 00:15

No ha sido la semana soñada por Alberto Iturralde. Teniendo en cuenta que su equipo iba a llegar en la madrugada del lunes procedente de Salamanca, el técnico consideró oportuno conceder libres las dos primeros jornadas tras quince días de trabajo ininterrumpido. Lo hizo pensando en que los jugadores que arrastran molestias o los que se encontraban en su última fase de recuperación dispusiesen de algo más de tiempo para integrarse en la dinámica del grupo.

En la rueda de prensa celebrada ayer en el Stadium Gal, el entrenador explicó que el del pasado domingo «fue un buen punto, sobre todo por las sensaciones que transmitimos, pero luego la semana ha sido un poco complicada».

El de Astigarraga pensaba que «iba a poder recuperar algún jugador para la visita del Tudelano, pero hemos tenido un par de noticias negativas con Javi Martínez y Mario Capelete, que van a causar baja».

El navarro ha recaído del esguince que le ha mantenido apartado prácticamente desde que comenzó la temporada y el irundarra ha sufrido una rotura de fibras. «Él no tiene constancia de que haya sido en una jugada concreta, en alguna acción brusca. Quizás se ha ido produciendo de manera leve y se ha agravado con la practica», declaró Iturralde.

La lista de la enfermería la completan Mikel Orbegozo, «al que estamos tratando de recuperar para mañana», y Yoel Sola, «que no está claro que vaya a llegar». Tras perder el conocimiento en un encontronazo en el minuto 4 ante el Salamanca, y ser evacuado a un hospital, el de Pamplona no ha trabajado con el equipo la mayor parte de la semana. «Médicamente está recuperado. Vamos a intentar que entre al grupo en alguna de las últimas sesiones pensando en que pueda participar. No descartamos que sea para esta misma jornada».

Kata, también duda

La nómina de jugadores cuyo concurso ante el Tudelano está en el aire la completa Niko Kata. El último fichaje txuribeltz se incorporó el miércoles después de disputar con su selección la eliminatoria ante Sudán del Sur en la lucha por estar en Qatar 2022. Fue en el segundo choque en el que «sufrió un plantillazo en el empeine y no sé si le va a dar tiempo a recuperarse», desveló Alberto Iturralde.

El entrenador unionista no es de los que lloran ante el número de bajas, pero reconoce que «nos está limitando. El mayor problema es que todas están concentradas en la misma zona del campo. Nos afectó en la pretemporada, en la que solamente pudimos contar con Galán, y nos sigue mermando ahora en el inicio de liga».