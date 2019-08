Las bailarinas Myriam Pérez y Amaia Elizaran muestran sus coreografías en la calle Escuelas Myriam Pérez Cazabón y Leire Otamendi, durante una actuación. Los espectáculos 'Nere azalean arrotz' y 'Block' podrán verse en la velada de danza programada para hoy a las 20.00 horas MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Jueves, 22 agosto 2019, 00:41

La programación cultural de verano en la ciudad anuncia para hoy jueves una atractiva velada de danza contemporánea, en la que podrán verse dos piezas cortas de dos jóvenes mujeres con una interesante trayectoria como bailarinas, profesoras y coreógrafas. Se trata de los espectáculos titulados 'Block', de la tolosarra Amaia Elizaran y 'Nere azalean arrotz', de la oiartzuarra afincada en Irun Myriam Pérez Cazabón.

El año pasado, el público irunés amante de la danza ya tuvo ocasión de asistir a la presentación de la obra de Myriam Pérez, en el Centro Cultural Amaia, un escenario especial para ella, ya que fue en Irun donde inició su formación como bailarina, luego ampliada en San Sebastián y Rotterdam. Esta tarde, en la calle Escuelas y junto a Leire Otamendi Myriam volverá a representar 'Nere azalean arrotz' ('Extraña en mi piel'), «la primera pieza que creé cuando empecé con mi proyecto personal como coreógrafa, con mi propia compañía», explica la bailarina.

En la calle

LAS FRASESMyriam Pérez 'Nere azalean arrotz' «Es una pieza con detalles de miradas, que el público va a apreciar mejor por la cercanía que da la calle» Amaia Elizaran 'Block' «Somos dos bailarinas que se relacionan a través del cuerpo, generando fuerzas opuestas de bloqueo»

'Nere azalean arrotz' «trata de la presencia y la no presencia en una persona. Somos dos bailarinas, a través de las cuales se ve un lado más físico de ausencia, de no estar, de no sentirse, que es el que interpreta Leire y otro lado más psicológico, más observador, más controlador del primero, que es el que hago yo».

Myriam Pérez y Leire Otamendi han bailado esta pieza de veinte minutos de duración tanto en sala como en calle. «En sala está mucho más arropada por la iluminación, entre otros factores y en calle aprovechamos otros elementos, como una regadera con un poco de agua, porque no hay problema en mojar el suelo», dice Myriam. «Es una coreografía con muchos detalles de miradas, que el público va a apreciar más con la cercanía que da la calle. Cada espacio tiene sus ventajas y particularidades, por lo que intentamos mover la pieza, tanto en uno como en otro».

Tampoco el público de sala y de calle es el mismo. «El de sala es un público que decide ir a ver danza y en la calle te encuentras con personas que ha decidido ir y con otras que se encuentran con el espectáculo y deciden quedarse o no. En la calle tienes la suerte de poder captar nuevo público».

El nuevo curso está a punto de arrancar y Myriam Pérez está preparando ya las clases, pero también afronta varios proyectos como bailarina y coreógrafa. «Tengo varios frentes abiertos», dice. «Estoy trabajando con 'Iceberg', una pieza de calle, que estrenamos en mayo y con la cabeza puesta ya en otro proyecto y también estoy participando en la nueva producción de Hika teatro, de Agurtzane Intxaurraga».

La que tampoco para es Amaia Elizaran, la creadora de la coreografía 'Block', que podrá verse también hoy, dentro de la programación cultural de verano. Se trata de una pieza corta de danza contemporánea, interpretada por dos bailarinas «que se relacionan mediante el cuerpo generando fuerzas opuestas y de bloqueo entre ellas, con el objetivo constante de construir un lenguaje propio basado en esas resistencias», explica la coreógrafa tolosarra. «Bloquear, obstruir, obstaculizar, inmovilizar, aislar... El bloqueo impide que la persona continúe su vida con normalidad y eso puede afectarle de diferentes formas. Los seres humanos, a veces, atravesamos etapas en las cuales no podemos expresarnos con fluidez y nos cuesta encontrar el sentido de las cosas».

Amaia Elizaran sí se expresa con fluidez y derrocha energía en su espectáculo 'Block', que junto a Leire Otamendi ofrecerá esta tarde, a las ocho, ante el edificio del Museo Oiasso.