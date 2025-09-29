Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Las entidades participantes instalaron sus respectivos puestos frente a la plaza del Ensanche. J.O.

Irun

El Ayuntamiento recogió aportaciones para mejorar 'Balioen loratzea'

Las sugerencias se recabaron en el marco de la feria de ONG que se celebró este domingo en el paseo de Colón

Joana Ochoteco

Irun

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:49

El paseo de Colón, en el tramo frente a la plaza del Ensanche, acogió el domingo por la mañana la feria de ONG en ... la que participaron diecisiete entidades. La cita anual puso en relieve el trabajo que estas asociaciones, muchas de ellas de la ciudad, realizan en diferentes partes del mundo. El buen tiempo contribuyó a redondear una jornada que se celebró aprovechando el corte de tráfico habitual del Igandero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  4. 4

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  5. 5 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  8. 8 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  9. 9

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  10. 10 Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento recogió aportaciones para mejorar 'Balioen loratzea'

El Ayuntamiento recogió aportaciones para mejorar &#039;Balioen loratzea&#039;