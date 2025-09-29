El Ayuntamiento recogió aportaciones para mejorar 'Balioen loratzea'

IrunEl Ayuntamiento recogió aportaciones para mejorar 'Balioen loratzea'
Las sugerencias se recabaron en el marco de la feria de ONG que se celebró este domingo en el paseo de Colón
Irun
Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:49
El paseo de Colón, en el tramo frente a la plaza del Ensanche, acogió el domingo por la mañana la feria de ONG en ... la que participaron diecisiete entidades. La cita anual puso en relieve el trabajo que estas asociaciones, muchas de ellas de la ciudad, realizan en diferentes partes del mundo. El buen tiempo contribuyó a redondear una jornada que se celebró aprovechando el corte de tráfico habitual del Igandero.
Las ONG participantes, entre las que se encontraban Behar Bidasoa, Taupadak, Tadamum o Chiapas Enea, difundieron los proyectos que realizan en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la defensa de los Derechos Humanos. Exposiciones, juegos, un taller de chapas, degustaciones y otras actividades de carácter lúdico completaron la jornada.
Asimimo, durante la feria el área de Derechos Humanos, Memoria Democrática y Cooperación del Ayuntamiento puso a disposición del público un breve formulario para conocer de primera mano qué temas pueden resultar de interés a los irundarras dentro de 'Balioen Loratzea'. Puesto en marcha en el año 2021, este programa impulsado desde el área municipal busca transmitir los valores de solidaridad, respeto, compromiso, tolerancia, paciencia, responsabilidad y justicia entre diferentes generaciones.
