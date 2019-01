El Ayuntamiento prevé cubrir las vías entre Txanaleta y la futura estación Coordinada. Santano explicó ayer las implicaciones del anteproyecto de la estación para el futuro de Vía Irun. El alcalde explicó que el anteproyecto de estación de Adif está pactado con los técnicos municipales, pero no recoge asuntos propios de la ordenación que debe decidir la ciudad IÑIGO MORONDO Viernes, 1 febrero 2019, 00:48

Adif ha dado a conocer esta semana el anteproyecto de la futura estación de Irun, en la que prevé invertir 30 millones de euros. El alcalde, José Antonio Santano, valoró que se trata de «un paso estratégico que marca el conjunto de la actuación». Aseguró que los técnicos municipales han trabajado con los de Adif porque en esto «no podíamos ir por separado. La estación es la pieza clave que condiciona y puede hacer mejorar todo el entorno».

Santano explicó que inicialmente Adif planteó una estación «más pequeña y más cerca de la plaza de Txanaleta. Después de muchos meses de diálogo entre los técnicos, la estación se parece más a lo que pretendíamos desde la ciudad». Está a la altura de la estación actual, conecta las dos orillas del cauce ferroviario, unifica los diversos modos de transporte (cercanías, largo recorrido, alta velocidad y autobuses) y contempla espacio para que Euskotren pueda incorporar el Topo si decide hacerlo.

Para el alcalde una de las cuestiones fundamentales era «la función de puente», que se ha plasmado en el anteproyecto en una pasarela pública exterior para peatones y bicicletas «con seis metros de ancho y la capacidad de que la puedan usar servicios de emergencia (ambulancia, bomberos) si fuera necesario». Conectará la calle Estación con, «prácticamente, la plaza Pío XII». A partir de ahí «nos toca como ciudad construir la ordenación de la movilidad», en la que Santano destacó dos asuntos muy concretos. Por un lado, la conexión entre el entorno de la antigua Aduana y la plaza Txanaleta y, por otro, el cubrimiento de las vías desde esa misma plaza y hasta la estación. «El proyecto de Adif no lo recoge porque no le toca, pero la estación lo prevé. La pasarela está a la misma cota que la plaza de Txanaleta para que se pueda conectar». No escondió que costará «mucho dinero» y tendría que hacerse «por fases» y que inicialmente podría limitarse a «un paso ancho para conectar el paseo de Colón y la estación» a partir del cual ir ampliando la cubierta. «La estación, tal y como se plantea, nos da la posibilidad. Será cuestión de disponibilidad presupuestaria poder hacerlo».

La pasarela pública que incluye el anteproyecto irá de la calle Estación a la calle Sebastián Errazu (Pío XII)

Valoró positivamente el anteproyecto y la noticia de que «la redacción del proyecto de ejecución esté adjudicada y una consultora empiece a trabajar en ello en marzo», pero Santano también apuntó cuestiones mejorables, especialmente, la relativa a la estación de autobuses, que en el proyecto final espera ver «integrada en la del tren, con elementos compartidos con ésta y un cierre completo».

Advertencia de Bildu

A raíz de que el viernes pasado quedara sobre la mesa la memoria técnica que avalaba que el Ayuntamiento, como socio de Zaisa, apruebe que esta empresa pública sea la herramienta de gestión de Vía Irun, Bildu ha recordado al alcalde «que está en minoría» y que para que Vía Irun avance los pasos deben darse «de la mano de los irundarras y con consenso entre los grupos políticos. Parece que el señor Santano ha iniciado una carrera de cara a las elecciones municipales; está acelerando los procesos, llevando a pleno cuestiones básicas sin buscar apoyo de la oposición en un proyecto que hasta ahora ha contado con unanimidad».