El Ayuntamiento pide precaución ante la alerta naranja por altas temperaturas

IrunEl Ayuntamiento pide precaución ante la alerta naranja por altas temperaturas
M. A. I.
Lunes, 11 de agosto 2025, 20:46
El Ayuntamiento y Policía Local han activado para hoy el Plan Municipal de Emergencias por riesgo extremo por altas temperaturas a la vista de la ... alerta naranja emitida por Aemet para toda la jornada.
Las temperaturas máximas podrían rondar los 32ºC en la franja costera y en previsión, se han prohibido las barbacoas en el Parque Natural de Aiako Harria y en otras áreas recreativas de la zona rural. El consistorio ha pedido a la población que extreme las precauciones y ha publicado una serie de recomendaciones en la página web municipal, donde se encuentra también el mapa con los 30 refugios climáticos de la ciudad.
