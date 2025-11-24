Desalojados los okupas de Motos Irun para que Adif proceda ya a su derribo

Varias unidades de la Ertzaintza, en colaboración con la Policía Local, han procedido este lunes al desalojo de uno de los pabellones de la zona ... ferroviaria en desuso en la trasera de la antigua Aduana. Se trata, en concreto, del pabellón que acogió en su día a la empresa Motos Irun. Con el desalojo se ha posibilitado que Adif, como propietario, pueda iniciar el derribo del mismo.

Tras la marcha de esta firma hace ya muchos años, el deterioro de la estructura ha sido significativa y a eso hay que añadir sucesos como el incendio del verano pasado que se produjo en el interior y afectó gravemente al tejado del edificio y a otras partes de la estructura. Ante la situación de peligrosidad que presentaba, el área de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Irun ha emitido una orden para su demolición y amparándose en ella, Adif ha solicitado el desalojo de las personas que lo estaban okupando.

Durante la mañana han sido desalojadas las diez personas que se encontraban en su interior en ese momento junto con sus pertenencias. Con esta nueva situación, Adif ha iniciado el derribo hoy mismo, empezando por el desescombrado del interior y los alrededores. Esta actuación estaba prevista tras el incendio de hace algo más de un año y que no se había podido llevar a cabo por la situación de okupación. Durante los últimos años, ese pabellón ha venido siendo un foco continuo de problemas de convivencia en la zona que han requerido sucesivas intervenciones policiales.

Disciplina Urbanística ha trabajado en coordinación con Adif «para trasladar las indicaciones técnicas necesarias y garantizar que el derribo de las naves en mal estado se realice de manera progresiva y segura. Se trata de construcciones fuera de ordenación» (debían desaparecer tarde o temprano para el desarrollo del proyecto de Via Irun) y «cuya permanencia creaba situaciones de peligrosidad», han explicado desde el consistorio.

El derribo iniciado es el primero dentro de la orden emitida, que incluye también la eliminación de una pequeña nave situada entre vías, a la altura del barrio de Ventas, igualmente en desuso y con importantes deficiencias estructurales.

En el marco del proyecto Vía Irun, se conservarán únicamente dos edificios históricos: la antigua Aduana y el pabellón de Pequeña Velocidad. «El resto de edificaciones se encuentra en situación de ruina o en condiciones estructurales muy precarias, motivo por el que se está trabajando con Adif, entidad propietaria del espacio, con el objetivo de garantizar la seguridad y avanzar en la transformación del ámbito ferroviario».