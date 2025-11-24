Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tras el desalojo de las diez personas que había dentro se puede proceder al derribo del pabellón. Morondo
Irun

Desalojados los okupas de Motos Irun para que Adif proceda ya a su derribo

A las 7.30 horas de este lunes la Ertzaintza, en colaboración con Policía Local, ha procedido a vaciar el pabellón ante la situación de riesgo que presenta

Iñigo Morondo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:56

Comenta

Varias unidades de la Ertzaintza, en colaboración con la Policía Local, han procedido este lunes al desalojo de uno de los pabellones de la zona ... ferroviaria en desuso en la trasera de la antigua Aduana. Se trata, en concreto, del pabellón que acogió en su día a la empresa Motos Irun. Con el desalojo se ha posibilitado que Adif, como propietario, pueda iniciar el derribo del mismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa
  2. 2

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  3. 3 Clasificación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025
  4. 4

    Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto
  5. 5

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  6. 6

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  7. 7 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  8. 8 «Hay un niño que encaja en vuestra familia»
  9. 9 Verdeliss logra el sexto puesto en la Maratón de San Sebastián en un día redondo: «Maratoniana de día, mamá de tarde»
  10. 10

    Gipuzkoa lidera la transmisión de viviendas por herencia con once operaciones al día

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Desalojados los okupas de Motos Irun para que Adif proceda ya a su derribo

Desalojados los okupas de Motos Irun para que Adif proceda ya a su derribo