El Ayuntamiento ofrece a los comercios cursos para mejorar su competitividad

Con el objetivo de ofrecer al comercio local nuevas herramientas que les permitan mejorar su producto y adaptarse a los cambios en los hábitos de ... consumo, el Ayuntamiento impartirá siete cursos entre los meses de octubre y noviembre. Las formaciones, gratuitas, estarán dirigidas por profesionales del tejido comercial local y versarán sobre aspectos relacionados con la tecnología, la fotografía, la mejora del punto de venta, el escaparatismo o la capacitación en el ámbito de las competencias personales.

Newsletter

Los cursos se celebrarán en el Commerce Lab de la calle Serapio Mugica, un espacio que ha supuesto «un punto de inflexión para el comercio local» según Nuria Alzaga, delegada de Impulso de Ciudad y Promoción Económica. «Somos conscientes de los retos a los que se enfrentan por los cambios de tendencia de los consumidores y de la necesidad de ir adecuándonos a los nuevos tiempos».

Inscripciones. Llamando a 943 505 337 o escribiendo a romocioneconomica@irun.org. Horario de los cursos 13.30 a 15.00 horas.

Día 14

Irun market sobre ruedas. Impartido por Badoa, encuentro dirigido a comercios no adheridos a la plataforma Irun.market, centrado en resolver dudas.

Día 16

Workshop Impartido por Badoa, sesión para comercios adheridos a la plataforma Irun.market enfocada a reforzar conocimientos.

Días 20 y 21, y 4 y 6 de noviembre

Taller de fotografía Impartido por Fernando Vergara, formación para aprender nociones básicas de fotografía y el uso de los equipos del Commerce Lab.

Día 22

Diseño y mejora estética Impartido por Marina Zayas, acercamiento a la importancia del diseño en los comercios.

Día 28

Escaparatismo en Navidad Impartido por Mario Echevarría, charla sobre las últimas tendencias en decoración navideña.

Día 29 , y 5, 12, 19 y 26 de noviembre

Factor humano en el comercio Impartido por Ibon Irastorza, curso destinado a potenciar las habilidades interpersonales y mejorar la experiencia del cliente.

Día 30

Paquetería exprés en Navidad Impartido por Ibon Irastorza, taller para descubrir formas de presentación de envoltorios y paquetes.

La presentación de la oferta realizada ayer contó con la asistencia de las personas que se encargarán de impartir los cursos. Entre ellos Mario Echevarría, que ofrecerá soluciones para que «el escaparate llame la atención estas navidades». En tono jocoso, adelantó que «con tal de no poner espumillón vale cualquier cosa».

La segunda jornada que dirigirá Echevarría se centrará en «hacer envoltorios atractivos para diferenciarte de la competencia». Ese día, avanzó el interiorista, «esto será una fiesta».

Marina Zayas también pertenece al mundo del interiorismo pero en un ámbito «más de reformas», tal y como especificó. Con este taller pretenderá inculcar que con la decoración «transmitimos emociones. Es muy importante lo que siente un cliente cuando entra en un comercio concreto porque eso le va a hacer sentirse atraído o que lo rechace».

«Con pequeños tips y un curso muy dinámico y divertido», Zayas va a ofrecer «recursos y herramientas que les puedan servir para utilizar en el futuro».

El factor humano

Potenciar el factor humano será el propósito del psicólogo Ibon Irastorza, el «valor añadido del pequeño comerciante frente a las grandes corporaciones». Su formación tratará «de ayudar a generar ese vínculo con los clientes en un mundo que hoy en día parece cada vez más deshumanizado».

El último en tomar la palabra fue Fernando Vergara, para resumir el sentir de unos comerciantes que «al final lo que quieren es vender». Un propósito que engloba varios factores, entre ellos el de la imagen. «No voy a dar clases de fotografía», matizó. «Lo que vamos a hacer es enseñar de manera muy sencilla, a través de una guía, a utilizar los medios disponibles en el Commerce Lab para que, reservando cita, puedan venir a crear sus propios productos con un equipo profesional».