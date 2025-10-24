El Ayuntamiento de Irun aprobará la semana que viene la incorporación de 8 nuevos policías municipales En el pleno de octubre se modificará la RPT municipal con la creación de las primeras ocho de las quince plazas que se prevén crear hasta 2027

Iñigo Morondo Viernes, 24 de octubre 2025, 14:10 | Actualizado 14:25h.

El Ayuntamiento de Irun aprobará en el pleno de octubre una ampliación progresiva de la plantilla de la Policía Local que supondrá la incorporación de 15 nuevos agentes hasta el año 2027, los ocho primeros en la próxima RPT, apurando el margen presupuestario de las cuentas municipales de 2025. Con esta medida, que supone casi un 15% de incremento, el cuerpo pasará de los actuales 104 efectivos a un total de 119, se busca quiere «dar respuesta a las nuevas necesidades de seguridad ciudadana y convivencia en la ciudad».

Esta decisión se enmarca en los compromisos adquiridos en el Pacto por la Convivencia y la Seguridad, renovado en 2024. La ampliación de la plantilla será uno de los aspectos que serán tratados en la próxima Comisión Permanente para la Seguridad y Convivencia, prevista para el próximo martes 28, y que «de manera periódica se reúne con la participación de una veintena de personas: representantes de todos los grupos políticos, agentes sociales, mandos policiales, hostelería, comercio y colectivos vecinales».

Como parte del proceso de «refuerzo de las medidas de seguridad en la ciudad» surge también una «reorganización estructural del cuerpo, orientada a fortalecer un modelo de policía vecinal y de proximidad, con enfoque comunitario y con las personas en el centro de la política de seguridad». El objetivo es contar con una Policía Local más cercana, moderna y eficaz, que refuerce su presencia en la calle y actúe «desde la prevención ante cualquier posible hecho delictivo, la intervención directa cuando se produzcan los delitos y siempre en contacto con los vecinos y vecinas de Irun. En definitiva, una Policía Local al servicio de la ciudadanía para mejorar la convivencia y la seguridad».

El incremento de personal anunciado se producirá de forma escalonada: en lo que queda de 2025 se crearán ocho plazas para nuevos efectivos, entre ellos una plaza de comisario/a jefe/a, una plaza de subcomisario/a, una plaza de oficial, dos plazas de suboficial y cinco plazas de agente, y entre 2026 y 2027 se sumarán otros siete puestos para agentes adicionales. Con ello, «la estructura de mando también se refuerza, lo que permitirá una mejor coordinación de las distintas unidades y turnos de servicio».

En palabras de la alcaldesa Cristina Laborda, «la seguridad es, y seguirá siendo, mi máxima prioridad como alcaldesa. Soy plenamente consciente de que se trata de la principal preocupación de nuestros vecinos y vecinas, y por eso, este incremento de plantilla quiere ser un paso más a la hora de garantizar que Irun siga siendo una ciudad segura, donde se pueda seguir viviendo con tranquilidad».

El delegado de Personas y Servicios Generales, Sergio Javier, ha subrayado que «este incremento de personal supone el mayor refuerzo impulsado desde el área de Recursos Humanos en la historia reciente del Ayuntamiento, lo que demuestra que nuestra apuesta por una ciudad más segura es firme y se traduce en hechos. Nunca antes la plantilla de la Policía Local había experimentado un crecimiento de agentes como el que se va a producir ahora».

Por su parte, el delegado de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Iñigo Berges, ha resaltado que «esta reestructuración permitirá una mejor organización de los recursos de la Policía Local, cumpliendo con el objetivo de garantizar una mejor y mayor seguridad en la ciudad. La apuesta es clara y seguimos avanzando para tener una plantilla más eficaz y que pueda hacer frente a las distintas situaciones de una ciudad como Irun».

Dos grandes unidades operativas

La previsión es que el proceso de ampliación se complete a lo largo del actual mandato municipal, consolidando una estructura de 119 agentes que «garantizará una cobertura más amplia y equilibrada en todas las zonas de la ciudad, tanto en los barrios como en las áreas más céntricas».

La nueva organización prevé además la creación de dos grandes unidades operativas. Por un lado, la Unidad de Seguridad Ciudadana, en la que la gran novedad será la especialización del equipo de Atestados para potenciar la eficiencia y facilitar la presencia de más agentes en las calles recurriendo para ello tanto a a formación específica de los agentes del grupo como a una reorganización de horarios que busque máxima eficacia, por ejemplo, disminuyendo efectivos por las noches para reforzar fines de semana o fechas en las que se prevean más necesarios. Por otro, la Unidad de Tráfico, Ordenanzas y Convivencia que asumirá funciones de regulación viaria y atención a la ciudadanía. Esta reorganización permitirá optimizar recursos, ganar en eficacia y reforzar su visibilidad en las calles de Irun.

Desde el Ayuntamiento se recalca que este refuerzo «mejorará la capacidad operativa de la Policía Local, con más patrullas y agentes en la calle, en todas las zonas de la ciudad y facilitará una respuesta más rápida y eficaz ante las peticiones y avisos de la ciudadanía».

Todos estos cambios serán tratados en la sesión de la Comisión Permanente para la Seguridad y Convivencia que tendrá lugar el 28 de octubre que «de manera periódica se reúne para abordar de forma conjunta y preventiva todas aquellas cuestiones relativas a seguridad y convivencia en la ciudad». El órgano participativo tiene un «carácter transversal puesto que permite poner en marcha políticas integrales que van más allá del enfoque policial, involucrando a otras áreas municipales como bienestar social, urbanismo, obras, igualdad y juventud, entre otras».

En estas sesiones «se comparten datos actualizados sobre seguridad, se presentan planes de actividad y se analizan las medidas, fomentando la transparencia y la colaboración». Asimismo, se recogen propuestas de mejora y se validan nuevas acciones, «con la idea de construir entre todas las partes una ciudad comprometida con la seguridad y basada en la convivencia».