El Ayuntamiento de Irun muestra una oposición unánime al futuro 'macro outlet' de Zaldunborda Oposición unánime a Zaldunborda. Iñigo Manrique (PP), David Soto (Elkarrekin Irun), Miguel Ángel Páez (Socialistas de Irun), José Antonio Santano (alcalde), Xabier Iridoy (EAJ-PNV) y Jokin Melida (EH Bildu). / F. PORTU Todos los grupos comparecieron juntos para dar a conocer la declaración institucional que han firmado pidiendo que se retire el proyecto del centro comercial IÑIGO MORONDO IRUN. Viernes, 27 septiembre 2019, 01:01

El Ayuntamiento de Irun, representado por la totalidad de sus grupos municipales, manifestó ayer su disconformidad con el proyecto de construcción de un 'macro outlet' en los terrenos hondarribitarras de Zaldunborda. Representantes de Socialistas de Irun, EAJ-PNV Irun, Elkarrekin Podemos Ezker Anitza-IU Irun, EH Bildu y PP comparecieron junto al alcalde, José Antonio Santano, que fue quien puso voz a la declaración institucional consensuada entre todos.

«El Gobierno municipal de Hondarribia autorizó con fecha del 26 de junio la aprobación inicial del Plan Parcial promovido por Higertoki SL sobre la reparcelación de Zaldunborda Gaina», leyó Santano. «Con esta autorización arranca la futura construcción de un 'outlet village': más de 100 comercios, 28.000 metros cuadrados, una inversión anunciada de 133 millones de euros y un aparcamiento para 1.800 automóviles». El texto recalca que el consistorio vecino dio ese paso «un día antes de la aprobación en el Parlamento Vasco de la Ley de Ordenación Territorial de grandes establecimientos comerciales» que hubiera imposibilitado esa autorización. «Desde el Ayuntamiento de Irun y con la unanimidad de todos los grupos representados, pedimos que se retire un proyecto que, sabemos, traerá afecciones irreparables para nuestro comercio local. Irun es una ciudad con importante perfil comercial. Con una oferta diversificada y de calidad que está, precisamente ahora, trabajando en la elaboración de un Plan Estratégico con el que hacer frente a las condiciones cada vez más complicadas del sector», recuerda la declaración suscrita. «La apertura de un centro de las características del proyectado en Zaldunborda ocasionaría un perjuicio irreparable al sector comercial».

Por todo ello, los representantes políticos irundarras solicitan «una reunión conjunta con el Ayuntamiento de Hondarribia en la que recabar más información sobre el proyecto y poder analizar mejor las afecciones sobre la comarca. Queremos dejar patente nuestra enorme preocupación y la necesidad de recabar mayor y mejor información para evaluar las consecuencias que se derivarían de este proyecto y que podrían ser irreparables para la economía y el empleo local. Nos comprometemos, asimismo, a realizar también reuniones con el sector del comercio local para recoger sus opiniones e inquietudes y para trasladarles la información que se nos facilite». El texto termina recordando que «el Ayuntamiento de Irun ya aprobó por unanimidad en mayo de 2017 una moción en la que se instaba al Ayuntamiento de Hondarribia a retirar el proyecto sobre Zaldunborda y mostraba preocupación por las informaciones que en aquel momento indicaban que se trataba de una operación comercial de gran impacto. La unanimidad de los grupos mostraba su apoyo al comercio urbano de proximidad así como el compromiso para su sostenimiento y desarrollo».

«De esto se seguirá hablando»

Tras leer la declaración institucional, el alcalde, respondiendo a las preguntas, confirmó que «no ha habido reuniones entre los Ayuntamientos sobre este tema» desde que arrancó en 2017. «Hemos hablado varias veces, pero nunca nos han dado ninguna información. Lo que sabemos», aseguró, «lo sabemos porque se ha publicado en los medios de comunicación».

Santano fue cauto sobre las posibilidades del Ayuntamiento de Irun para actuar «desde el punto de vista de la legalidad urbanística. A lo mejor en algún momento hay que hacer una valoración jurídica, porque el urbanismo tiene normas. No hay que descartar nada, pero, de momento, estamos en un plano político, institucional. En esta comarca los ayuntamientos tenemos buena relación y lo razonable es este paso: una declaración política que se suma a otras manifestaciones sociales que está habiendo».

El suelo en el que se prevé el 'macro outlet' se lo vendió Servicios de Txingudi al Ayuntamiento de Hondarribia para que pudiera arrancar la operación. «Ahora hay una ley que dice que ese centro comercial no se puede hacer y eso cambia las cosas, pero es que además, cuando se aprobó la venta, se hablaba de 'suelo de actividad económica' sin más detalle. Había un marco legal y era una venta a una administración socia de la propia Mancomunidad», explicó Santano. En la calificación de actividad económica caben también suelos industriales, «de los que la comarca tiene déficit», recordó, e identificó ésa como una de las alternativas hacia las que podría reorientarse Zaldunborda, «pero es una opinión que no tiene por qué compartir el resto. De momento vamos a tratar de reunirnos con Hondarribia, pedir información y ver cómo avanza el proyecto, que está aún en una fase muy temprana». Jokin Melida (EH Bildu), apuntó que «de esto se está hablando en el Parlamento Vasco y se seguirá hablando» y no descartó «que se cree una comisión para tratar el tema». «Esperamos», dijo David Soto (Elkarrekin), «que este proyecto reciba contestación unánime en todos los niveles institucionales».