Un ciclista accede al paseo de Colón desde el puente del ferrocarril. Morondo

El Ayuntamiento de Irun licita la redacción de proyecto del bidegorri en el paseo de Colón

Incluirá un estudio de alternativas previo y también la continuación del trazado por la avenida de Navarra

Iñigo Morondo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:06

El Ayuntamiento de Irun ha sacado a concurso por 48.000 euros la redacción del proyecto para la construcción de un carril ciclista en el ... paseo de Colón y en la avenida de Navarra. El contrato incluye el análisis de diferentes alternativas para el diseño del tazado. Desde el consistorio consideran que se trata de un paso más en el «objetivo de seguir ampliando la red de bidegorris de la ciudad e impulsar una movilidad sostenible cohesionada y mejor conectada».

