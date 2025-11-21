El Ayuntamiento de Irun licita la redacción de proyecto del bidegorri en el paseo de Colón

El Ayuntamiento de Irun ha sacado a concurso por 48.000 euros la redacción del proyecto para la construcción de un carril ciclista en el ... paseo de Colón y en la avenida de Navarra. El contrato incluye el análisis de diferentes alternativas para el diseño del tazado. Desde el consistorio consideran que se trata de un paso más en el «objetivo de seguir ampliando la red de bidegorris de la ciudad e impulsar una movilidad sostenible cohesionada y mejor conectada».

El segundo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 2024-2028, aprobado hace casi año y medio por el Pleno, contemplaba el desarrollo de estos nuevos tramos de carril bici. «Es», recordaban desde el Ayuntamiento, el documento que «marcará durante los próximos años las directrices para que Irun gane en calidad de vida, movilidad más sostenible, así como protagonismo peatonal y ciclista y un espacio público más seguro e inclusivo».

La movilidad sostenible, en concreto la ciclista, «es uno de los ejes sobre los que se quiere construir el Irun del futuro, de ahí que, a través de la mejora de la infraestructura interna, se encuentren en el PMUS las actuaciones relacionadas con la consolidación y mejora de la red ciclista». Entre ellas, el documento señala el eje ciclista avenida de Navarra - paseo de Colón - calle Hondarribia como una de las claves para poder articular la red ciclista y facilitar el acceso a múltiples destinos de la ciudad.