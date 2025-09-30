El Ayuntamiento de Irun actualizará el censo de palomas para atajar la sobrepoblación La campaña informativa emprendida por el área de Seguridad y Convivencia recordará la prohibición de alimentar a estas aves en la vía pública

El área de Seguridad y Convivencia del Ayuntamiento de Irun ha puesto en marcha la primera campaña informativa vinculada a la nueva ordenanza de bienestar animal, aprobada el pasado mayo. El delegado del área, Iñigo Bergés, ha explicado este martes que en una primera fase se va a poner el foco «en informar sobre la prohibición de alimentar animales como patos o palomas». Este cometido será asumido por auxiliares de la Policía Local.

De momento no hay datos que respalden que hay sobrepoblación de estas últimas, pero precisamente para dilucidar esta cuestión se va actualizar el último censo, que data de 2015. Ana Fernández, directora del área de Seguridad y Convivencia, ha explicado que el objetivo es cuantificar esa posible superpoblación para atajarla mediante «medidas eficaces». Entre estas, «según todos los expertos», una de las más eficaces es controlar la alimentación que reciben y, por ello, la campaña pondrá el foco en informar a aquellas personas que acostumbran a ofrecer comida a las palomas.

Fernández ha advertido de las situaciones que se están produciendo «a nivel global» y ha citado el caso de Barcelona, una de las ciudades afectadas por esta problemática: «nos comentan que el nivel de sobrealimentación es bestial». Si una paloma precisa de unos 30 gramos de alimento diario, se dan casos en los que «tienen a su disposición 400 gramos. Esto genera un foco para la proliferación de palomas» que, además, redunda en la sobrealimentación de otro tipo de animales, como las ratas.

Iñigo Bergés ha adelantado que, además, «estamos preparando un operativo para el control de las poblaciones de palomas», atendiendo a una de las propuestas recogidas en la última edición de los prespuestos participativos.

Contrato para el albergue

Este será el ámbito en el que se centrará la actual campaña informativa que, en fases posteriores, abordará otros aspectos como «la obligación de llevar a los perros atados y de limpiar sus defecaciones» o de que tanto perros como gatos estén identificados «mediante microchip», ha citado Iñigo Bergés.

El delegado ha querido destacar «el trabajo que se está llevando a cabo en el área» con respecto a la aplicación de la nueva ordenanza de bienestar animal: se ha lanzado «un nuevo contrato del albergue de animales» con dos lotes, «uno para la recogida y estancias de corta duración y otro para las de larga duración». La directora del área ha concretado que «estamos a la espera de que se cierren los trámites administrativos y se adjudique el contrato». Las «garantías jurídicas» vinculadas a este proceso «hacen que se alarguen los plazos», pero «mientras tanto, estamos funcionando con lo que se denomina como un contrato puente y tenemos el servicio más o menos cubierto».

Colonias felinas

En cuanto a las colonias felinas, se ha puesto en marcha «un acuerdo marco con clínicas veterinarias para la aplicación del método CER», siglas de capturar, esterilizar y retornar, con el objetivo de alcanzar un nivel de control poblacional sostenible y garantizar la salud de estos animales.

También en lo que se refiere a colonias felinas, el Ayuntamiento firmará acuerdos con asociaciones y particulares que realizan tareas de alimentación para que esta labor se lleve a cabo bajo supervisión municipal. Ana Fernández ha explicado que «estamos introduciendo una nueva manera de gestión». Anteriormente, diferentes asociaciones realizaban esta labor a través de una subvención «que, según nos decían, nunca era suficiente» para cubrir los gastos derivados de prestar esta atención. Con el nuevo modelo «las cantidades económicas son muy superiores» y ello conlleva «unos cambios»; por ejemplo, «dar mayor garantía a la ejecución de ese gasto público en beneficio de toda la ciudadanía». Asimismo, las asociaciones y personas que se encarguen de la alimentación de las colonias felinas «deberán estar acreditadas por el Ayuntamiento». La directora del área ha incidido en la obligatoriedad de realizar un control «exhaustivo y efectivo, para luego poder rendir cuentas de ello».

El conjunto de la plantilla de la Policía Local se está formando en todas estas cuestiones derivadas de la aplicación de la nueva ordenanza. El delegado ha felicitado a los auxiliares de la Policía Local «por su dedicación».