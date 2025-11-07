Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nuria Alzaga, Cristina Laborda y Gorka Álvarez han presentado el proyecto de presupuestos municipal. Morondo

El Ayuntamiento de Irun tendrá en 2026 un presupuesto récord de 105 millones

La alcaldesa, Cristina Laborda, y los dos primeros tenientes de alcaldesa, la socialista Nuria Alzaga y el jeltzale Gorka Álvarez, han presentado un proyecto presupuestario que, con los votos de la coalición, tiene garantizada su aprobación, aunque «se va a negociar con todos los grupos»

Iñigo Morondo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:20

El gobierno de coalición del Ayuntamiento de Irun entre Socialistas de Irun y EAJ-PNV ha presentado el proyecto de presupuestos municipales para el próximo ... ejercicio. Las cuentas se han difundido toda vez que han sido comunicadas en la comisión de Gobierno Abierto y con el objetivo de llevarlas a aprobación plenaria «en el mes de diciembre, antes de que acabe el año», ha anunciado la alcaldesa, Cristina Laborda, que ha comparecido acompañada por los portavoces de los dos grupos que integran la coalición, la socialista Nuria Alzaga, que además es primera teniente de alcaldesa y delegada de Hacienda, y el jelzale Gorka Álvarez, segundo teniente de alcaldesa.

