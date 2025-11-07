El Ayuntamiento de Irun tendrá en 2026 un presupuesto récord de 105 millones

El gobierno de coalición del Ayuntamiento de Irun entre Socialistas de Irun y EAJ-PNV ha presentado el proyecto de presupuestos municipales para el próximo ... ejercicio. Las cuentas se han difundido toda vez que han sido comunicadas en la comisión de Gobierno Abierto y con el objetivo de llevarlas a aprobación plenaria «en el mes de diciembre, antes de que acabe el año», ha anunciado la alcaldesa, Cristina Laborda, que ha comparecido acompañada por los portavoces de los dos grupos que integran la coalición, la socialista Nuria Alzaga, que además es primera teniente de alcaldesa y delegada de Hacienda, y el jelzale Gorka Álvarez, segundo teniente de alcaldesa.

El documento presentado recoge ingresos y gastos por valor de 105.511.000 euros, casi 7,5 millones más que el presupuesto inicial de 2025 y el más alto de la historia de la ciudad. Como ha indicado la alcaldesa, en buena medida se debe a «la recaudación de récord que anunció el Consejo Vasco de Finanzas y que nutre a todas las administraciones vascas, también a los Ayuntamientos a través de un Fondo Foral de Financiación Municipal que será mayor que nunca» y que inyectará a las arcas municipales 61 millones de euros, casi cinco más que la previsión para 2025.

En el nuevo presupuesto, suben más de un 5% tanto el gasto de personal (1,6 millones para alcanzar los 33 millones) como los contratos de bienes y servicios (con mucho peso de las subcontratas) que con 1,6 millones más ya superan los 37. También pegan buen subidón las inversiones, que en esta primera previsión de gasto del ejercicio suelen ir más constreñidas a la espera de que las modificaciones posteriores se centren en ese capítulo toda vez que el presupuesto para 'abrir la persiana' está ya cubierto. En este caso, sin embargo, hay casi 17 millones de inversión directa (además de transferencias de capital por casi otros dos millones en casos como el dinero que se envía a Irunvi para promoción de vivienda o a Adif para la pasarela sobre las vías son, en realidad, inversión directa también).

Más allá de los números más grandes, Laborda ha subrayado que «este presupuesto refleja el compromiso de este Ayuntamiento con las cuestiones más importantes para hacer de Irun una ciudad que garantiza la convivencia, la cohesión social y el bienestar de su ciudadanía». En ocasiones no es fácil expresar cómo esos compromisos se recogen en cuadros y partidas con numeraciones imposibles de recordar y nombres que no siempre se identifican claramente con lo que será su cometido, pero en este caso, la alcaldesa ha trasladado algunos datos claros: «el presupuesto del área de Seguridad y Convivencia crece más de un 10% impulsado por la creación de ocho nuevas plazas de agente, pero también por otras medidas e inversiones como las derivadas los presupuestos participativos, y el presupuesto de Bienestar Social se refuerza un 11%, fundamentalmente en servicios básicos y orientados a los mayores, como el nuevo local de mayores de Lapice». También ha señalado la puesta en marcha de «el nuevo programa de salud mental en centros de Secundaria».

Ha desgranado también acciones previstas en materia de vivienda (acuerdo con el Gobierno Vasco para VPO de alquiler en Mendipe, comienzo de las obras de urbanización en San Miguel Anaka para activar la construcción en el ámbito, aprobación del proyecto de urbanización de Korrokoitz, activación de la parcela del parvulario de Larreaundi para equipamientos dotacionales...) y los pasos adelante que se prevén en «proyectos estratégicos de la ciudad: Vía Irun (con la rehabilitación en marcha de la Antigua Aduana que debería concluir en 2026 con un edificio aún vacío de contenido pero con la estructura y la envolvente renovadas), IAM (con proyecto básico redactado y capacidad para encargar el proyecto de construcción y la dirección de obra), Txenperenea (con la contratación de la redacción de proyecto para el traslado de las pistas deportivas y la expropiación de suelos en el ámbito) y Emigración e Irugurutzeta que terminarán sus respectivas obras para entrar en funcionamiento al servicio de la ciudadanía.

La alcaldesa también se ha referido a la habilitación de recursos que se recoge en la previsión de gasto de cara a seguir con la apuesta de «Irun siga siendo una ciudad de eventos» y ha recordado que más allá de sanmarciales, Navidad o Dies Oiassonis ya está contemplado «acoger en la ciudad el Campeonato de Europa de OCR», una modalidad de carrera pedestre con obstáculos, muy espectacular. Laborda ha señalado que ese perfil de municipio que organiza actividades de calado responde no sólo a ofrecer una programación de interés para la ciudadanía, sino «al efecto que tiene sobre la economía de la ciudad, sobre el comercio, la hostelería y los servicios»

Gorka Álvarez ha señalado que se trata de «unos presupuestos ambiciosos que responden a las necesidades del día a día de la ciudad, al mismo tiempo que perfilan el Irun del futuro a medio largo plazo con inversiones y proyectos estratégicos». Para el segundo teniente de alcaldesa son la muestra de «un gobierno que escucha» y, también, «fruto del acuerdo entre Socialistas de Irun y EAJ-PNV que dota de estabilidad y gobernabilidad al Ayuntamiento». De hecho, gracias a la coalición gobernante, las cuentas tienen garantizada su aprobación, aunque la delegada de Hacienda, Nuria Alzaga, ha recordado que «los grupos tienen ahora 20 días para hacer sus aportaciones y estamos abiertos a negociar con ellos». También ha apuntado que en las próximas semanas «volveremos a organizar un encuentro abierto con la ciudadanía en el que explicar el presupuesto».