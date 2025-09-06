Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

El Ayuntamiento impulsa una nueva campaña de códigos descuento en Irun Market

M.A.I.

irun.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:52

A partir del martes, 10 de septiembre, las y los irundarras podrán solicitar los códigos descuento para la plataforma de venta online Irun Market, en la que participan comercios locales. Esta nueva edición de la campaña impulsada por el Ayuntamiento está dotada de 30.000 euros.

El plazo para solicitar los códigos descuento a través de la sede electrónica del SAC está abierto hasta el próximo 30 de septiembre. Solo se podrá realizar una única solicitud por persona. Una vez realizada, se enviará un correo electrónico con los cinco códigos descuentos correspondientes.

Utilizando los códigos, por cada 30 euros de compra la persona usuaria pagará 20 euros. Podrán ser acumulados en una misma compra, siempre que el valor de esta supere los 30 euros; es decir, en una compra de 100 euros, si se canjeasen los cinco códigos disponibles por cada persona, el descuento sería de 50 euros.

En octubre y noviembre

El plazo para canjear los descuentos será a partir del 24 de octubre y hasta el 30 de noviembre, en los establecimientos adheridos a la plataforma de venta online de Irun Market.

La delegada de Impulso de Ciudad, Nuria Alzaga, afirmó que «el comercio local es esencial en la vida de la ciudad. Por eso, desde el Ayuntamiento seguiremos dando pasos a favor del comercio de proximidad con diferentes iniciativas».

