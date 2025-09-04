Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Infografía que plantea el aspecto del futuro pabellón multiusos, que estará ubicado junto a Ficoba.

Irun

El Ayuntamiento encarga la redacción de un Plan Director para el pabellón IAM

El documento establecerá la «hoja de ruta» del proyecto, con sus «objetivos generales y específicos y la propuesta funcional y arquitectónica»

Joana Ochoteco

irun.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:18

El Ayuntamiento ha encargado, mediante decreto de Alcaldía, la redacción de un Plan Director para el IAM. Este documento, explicó ayer la alcaldesa, Cristina Laborda, establecerá la «hoja de ruta» del futuro pabellón multiusos, con «los objetivos generales y específicos del proyecto y la propuesta funcional y arquitectónica».

La alcaldesa recordó que, en estos momentos, el Ayuntamiento tiene «tres vías abiertas» en relación a este proyecto estratégico: «por una parte, la modificación del Plan General, que aprobamos hace unos meses en el Pleno; por otra, la licitación del proyecto básico; y ahora, este Plan Director».

Este último definirá «los posibles modelos de gestión y explotación» del IAM, buscando garantizar su «viabilidad económica». También establecerá la propuesta funcional y arquitectónica y el cronograma de ejecución. En definitiva, el plan sentará las bases estratégicas de la infraestructura, que se plantea como un espacio que acogerá actividades deportivas, sociales y culturales de gran formato. El presupuesto para la elaboración del plan es de 66.550 euros, y el plazo de elaboración se ha estimado en un máximo de seis meses. Los pliegos recogen que este documento se elaborará «en paralelo y en coordinación con el proyecto básico», actualmente en licitación, a fin de que ambos trabajos mantengan una coherencia técnica y estratégica.

El ejemplo de Ficoba

Cristina Laborda apuntó a que el equipamiento es «una inversión muy importante para la ciudad» que va más allá de «lo que supone la construcción», y que es necesario apuntalar su viabilidad económica «a medio y largo plazo». Citó el ejemplo de Ficoba, «que es autosuficiente y tiene una rentabilidad de ciudad clara». El objetivo es que el futuro IAM siga el mismo camino que el ferial.

La alcaldesa aseguró que, con el encargo del Plan Director del IAM, el Ayuntamiento lleva «los deberes bien hechos» en lo que se refiere al que es, junto con Vía Irun, uno de los grandes proyectos estratégicos de la ciudad.

Unanimidad plenaria

La alcaldesa recordó que, el pasado enero, el Pleno aprobó por unanimidad una moción sobre el pabellón IAM, el traslado de las pistas deportivas de Plaiaundi a Txenperenea y la mejora de las instalaciones deportivas de la ciudad. Dicha moción obtuvo, en marzo, un apoyo también unánime en las Juntas Generales. El texto insta a la Diputación Foral y a los gobiernos vasco y central a colaborar con el Ayuntamiento para materializar el proyecto del IAM. También exhorta a la Diputación y al Gobierno Vasco a renovar el convenio de cooperación de 1993 que atañe al traslado de las pistas de Plaiaundi y establece el porcentaje de financiación que corresponderá a cada administración. «Estoy en conversaciones con las instituciones vinculadas», afirmó Laborda.

Respecto a la mejora de las instalaciones deportivas recogida también en la moción de enero, la alcaldesa recordó que en la modificación de créditos de mayo se habilitó una partida de 40.000 euros dirigida a redactar un plan al respecto.

