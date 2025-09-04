El Ayuntamiento de Irun encarga la redacción de un Plan Director para el IAM El documento definirá, entre otros aspectos, los posibles modelos de gestión del equipamiento

Joana Ochoteco Irun Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:29

El Ayuntamiento ha encargado, mediante decreto de Alcaldía, la redacción de un Plan Director para el IAM. Este documento, ha explicado este miércoles la alcaldesa, Cristina Laborda, establecerá la «hoja de ruta» del pabellón multiusos, con «los objetivos generales y específicos del proyecto y la propuesta funcional y arquitectónica».

La alcaldesa ha recordado que, en estos momentos, el Ayuntamiento tiene «tres vías abiertas» en relación a este proyecto estratégico: «por una parte, la modificación del Plan General, que aprobamos hace unos meses en el Pleno; por otra, la licitación del proyecto básico; y ahora, este Plan Director». Este último definirá «los posibles modelos de gestión y explotación» del IAM, buscando garantizar su «viabilidad económica».

Cristina Laborda ha apuntado a que el equipamiento supone «una inversión muy importante para la ciudad» que va más allá de «lo que supone la construcción», y que es necesario apuntalar su viabilidad económica «a medio y largo plazo». Ha citado el ejemplo de Ficoba, «que es autosuficiente y tiene una rentabilidad de ciudad clara». El objetivo es que el futuro IAM siga el mismo camino. Laborda ha subrayado que con este encargo el Ayuntamiento lleva «los deberes bien hechos» en lo que se refiere al proyecto.