El Ayuntamiento de Irun encarga un Plan Director para contrastar la viabilidad del IAM

Cuatro tareas tiene el Ayuntamiento de Irun para poder sacar adelante el proyecto del pabellón multiusos de la ciudad. Aunque la gestión del expediente, ... por reparto competencial, corresponde al Gobierno municipal, es uno de esos casos en los que cabe hablar del Ayuntamiento porque todos los grupos municipales, dentro y fuera del Gobierno, comparten el proyecto, como bien ha recordado la alcaldesa Cristina Laborda: «Es un proyecto de ciudad al que todos los partidos presentes en la Corporación dieron su apoyo en una moción plenaria en enero, un proyecto que une».

De las cuatro líneas de acción, la más importante es la de cerrar la financiación, lo que en esta fase de desarrollo se traduce como conseguir el respaldo institucional que garantice que con la suma de esfuerzos se podrán pagar las facturas derivadas de la construcción de la instalación. Es la más importante porque es la que está menos, clara aunque hay otros dos quehaceres que también son imprescindibles para ver algún día un pabellón levantado entre Kostorbe y Ficoba. Hace falta una Modificación del Plan General que debe convertir todo el suelo necesario a usos deportivos desde sus actuales usos feriales. No es una modificación profunda, pero cualquier cosa que suponga intervenir el planeamiento aprobado lleva años de procedimiento. En el caso del IAM, la aprobación inicial consiguió realizarse el pasado mes de junio y la definitiva está a expensas no sólo de posibles alegaciones, sino de informes sectoriales sobre los accesos viarios (Diputación Foral de Gipuzkoa) y dominio público hidráulico (URA).

Mientras, el Ayuntamiento ha avanzado en la tercera clave: la redacción de proyecto. En un caso como éste, en el que el proyecto de ejecución se paga en millones y su plazo de trabajo superará el año, se ha desgajado para encargar primero un proyecto básico que analice alternativas y determine las mejores opciones mientras estima los costes en cada caso para a partir de ahí formular la mejor propuesta y, de ésa sí, redactar el proyecto constructivo. Ese proyecto básico se le adjudicó a la guipuzcoana Krean el mes pasado por algo más de 260.000 euros y permite ir quemando etapas aunque no haya garantía presupuestaria, sin arriesgar más de la cuenta pero sin que el tiempo se escurra por el desagüe.

El paso que ahora ha dado el Ayuntamiento tiene que ver con la cuarta tarea que, en realidad, es la única que no es imprescindible, aunque posiblemente va a ser la que viabilice la primera, la cuestión de la financiación, y la que dote de sustento a la solución que se adopte en la tercera para decidir qué y cómo se construye bajo las siglas IAM. El Plan Director para el pabellón multiusos se le ha adjudicado esta semana a la empresa Pro Venue Gestión de Instalaciones por 66.550 euros con un plazo de seis meses. Con esta decisión, el consistorio quiere reunir en un mismo documento toda una serie de consideraciones que se interrelacionan: diagnóstico de situación previa, objetivos, análisis de mercado, normativa, opciones de tamaño y forma, modelos de gestión, funcionalidades (es decir, el tipo de actividades que pueden llevarse a cabo)... Todo ello con una prospección profunda de las ventajas e inconvenientes de los diferentes escenarios, sus impactos económicos y, en definitiva, la viabilidad de los mismos.

Ha destacado Laborda que «las casas se construyen desde los cimientos. En Irun, al menos, lo hacemos así. Es la manera en la que hemos conseguido sacar adelante en los últimos años grandes proyectos como Ficoba y otros, que son equipamientos estratégicos en el territorio, en Euskadi, y son sostenibles y están bien gestionados porque se hicieron pegados a la realidad, a las necesidades reales». Es la armadura con la que ahora Irun quiere vestir a su IAM para llevarlo a la batalla de Lakua, donde se va a jugar el ser o no ser. «Hemos pedido una reunión a la vicelehendakari y consejera de Cultura y Deportes», Ibone Bengoetxea, un encuentro que aún no tiene fecha y que se hará esperar si allí quieren acudir los representantes municipales con el proyecto básico y el plan director, si no con los documentos definitivos, sí al menos con avances sólidos. Lo que llevarán bajo el brazo seguro es el acuerdo plenario, unánime. «Que todos los grupos municipales apoyen el proyecto es un valor, es muy importante», ha subrayado Laborda.

Los tiempos son importantes porque está en el horizonte el Mundial de Balonmano Femenino de 2029 que se va a disputar en España y para el que la Federación ha designado a Irun sede principal, decisión supeditada a que el IAM sea una realidad. La exigencia federativa pasaba porque en este 2025 el proyecto tuviera garantizada la financiación. Habrá que ver hasta qué punto se estira la paciencia de los responsables de la Federación con el argumento de que aunque no se ha garantizado, aún, el montante necesario, el proyecto avanza en los plazos debidos (modificación de planeamiento, redacción de proyecto básico) para llegar a tiempo al escenario mundialista en diciembre de 2029.