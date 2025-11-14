Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa Cristina Laborda ha anunciado la contratación del Plan Director para el IAM. Morondo

El Ayuntamiento de Irun encarga un Plan Director para contrastar la viabilidad del IAM

Pro Venue Gestión de Instalaciones entregará en el plazo de medio año un documento que estimará el modelo de gestión para hacer del pabellón multiusos un equipamiento sostenible

Iñigo Morondo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

Cuatro tareas tiene el Ayuntamiento de Irun para poder sacar adelante el proyecto del pabellón multiusos de la ciudad. Aunque la gestión del expediente, ... por reparto competencial, corresponde al Gobierno municipal, es uno de esos casos en los que cabe hablar del Ayuntamiento porque todos los grupos municipales, dentro y fuera del Gobierno, comparten el proyecto, como bien ha recordado la alcaldesa Cristina Laborda: «Es un proyecto de ciudad al que todos los partidos presentes en la Corporación dieron su apoyo en una moción plenaria en enero, un proyecto que une».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  2. 2 Medio centenar de desalojados por un incendio ya controlado en la subida al faro de Hondarribia
  3. 3 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  4. 4

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  5. 5 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  6. 6 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  7. 7 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  8. 8

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento de Irun encarga un Plan Director para contrastar la viabilidad del IAM

El Ayuntamiento de Irun encarga un Plan Director para contrastar la viabilidad del IAM