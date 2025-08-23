Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

El Ayuntamiento apuesta por mejorar itinerarios peatonales

En la campaña de este año se destinarán 215.000 euros a la adecuación de aceras y supresión de barreras arquitectónicas

B. H.

Irun.

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03

El área de Obras, Mantenimiento e Infraestructura del Ayuntamiento ha anunciado inversiones para mejorar los itinerarios peatonales en las calles Teodoro Murua y Errotaundi. Dentro del proyecto se suprimirán barreras arquitectónicas, creando nuevos pasos de cebra en puntos de la ciudad como la Calle César Figuerido, GI-636 en Behobia y en las calles Miguel de Ambulodi, Alcaldía de Sacas, Lapurdi, Olaketa, Salvador Etxeandia e Izaga.

Con estas medidas se busca adaptar las calles a la normativa vigente sobre configuración y pavimentación de la ciudad. La actuación incluye también mejoras en accesibilidad de las vías. Una campaña para la cual el Ayuntamiento ha destinado 215.000 euros, con un plazo máximo de ejecución de cuatro meses.

Mejora de itinerarios

En la Calle Teodoro Murua, en el tramo peatonal posterior al aparcamiento público del campo de fútbol Artía, se reparará la acera de 2 metros actualmente deteriorada, ampliando a la vez su anchura. Esto requerirá demoliciones de pavimento y bordillo. En cuanto al alumbrado, se renovarán canalizaciones mediante nuevos puntos, con columnas de 10 metros y tecnología LED.

En Errotaundi, ante la afluencia de escolares que llegan a pie a Txingudi Ikastola por aquí, se buscará reforzar la seguridad en la intersección de esta vía con la avenida Jaizubia mediante un paso de cebra elevado. Además, se instalarán 3 sumideros para recoger aguas pluviales.

En una línea de actuación diferente, el contrato contempla también la creación de nuevos pasos de cebra en las calles Dario de Regoyos, Policarpo Balzola, Berio, Gaztainondo y avenida de Ibarrola para mejorar la seguridad vial en esas zonas.

