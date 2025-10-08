Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

El Ayuntamiento analiza la movilidad de la calle Ermita «con una perspectiva amplia»

J. O.

irun.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:27

El martes, vecinos de la calle Ermita y representantes de la AVV Alde Zaharra San Juan denunciaron en rueda de prensa los problemas de tráfico y de movilidad que se producen en esta vía. Ayer, la alcaldesa, Cristina Laborda, confirmó que ha mantenido varios encuentros con los residentes de la vía para tratar este asunto y que desde el Ayuntamiento «se está analizando la movilidad» de esta zona «desde una perspectiva amplia»

La alcaldesa señaló que esta situación debe abordarse atendiendo a «todo el entorno» porque, apuntó, la calle Ermita «es uno de los accesos a la zona rural» del municipio. «En la última reunión que mantuvimos con los vecinos y vecinas nos comprometimos a realizar ese análisis y así lo estamos haciendo». Laborda argumentó que desde el Ayuntamiento «tenemos que pensar en el entorno global, también en esa zona rural que es muy amplia y que cuenta con pocos accesos, algunos de ellos más complicados que otros».

Dentro de este proceso también se están estudiando «otras posibles medidas de control» para regular la entrada de vehículos a la calle Ermita, «a la que no sólo acceden» los residentes de la vía, sino también «el resto de vecinos de caseríos de esa zona», recordó Cristina Laborda. El Ayuntamiento está analizando «de qué tipología serían» esas posibles medidas de control.

