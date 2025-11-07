El Ayuntamiento tendrá en 2026 un presupuesto récord de 105 millones El gobierno de coalición PSE-PNV, con mayoría en la Corporación, presentó ayer el proyecto al resto de grupos y anunció la intención de someterlo al pleno en diciembre

Irugurutzeta será una de las obras plurianuales que tendrá su final en el próximo ejercicio.

Iñigo Morondo IRUN. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:13

El gobierno presentó ayer ante la Comisión de Gobierno Abierto el proyecto del presupuesto municipal de 2026 con el objetivo de llevar las cuentas a aprobación plenaria «en el mes de diciembre, antes de que acabe el año», anunció la alcaldesa, Cristina Laborda, que compareció junto a los portavoces de los dos grupos que integran la coalición de gobierno, la socialista Nuria Alzaga, que además es primera teniente de alcaldesa y delegada de Hacienda, y el jeltzale Gorka Álvarez, segundo teniente de alcaldesa.

El documento presentado recoge ingresos y gastos por valor de 105.511.000 euros, casi 7,5 millones más que el presupuesto inicial de 2025 y el más alto de la historia de la ciudad. Como indicó la alcaldesa, en buena medida se debe a «la recaudación de récord que anunció el Consejo Vasco de Finanzas y que nutre a todas las administraciones vascas, también a los Ayuntamientos a través de un Fondo Foral de Financiación Municipal que será mayor que nunca» e inyectará a las arcas municipales 61 millones de euros, casi cinco más que la previsión para 2025.

Nuevas inversiones

Cocheras municipales 3,8 millones para adquirir dos pabellones que funcionen como cocheras de los autobuses municipales además de un millón más para la habilitación de los mismos.

Naturalización del canal en Korrokoitz Aunque ya estaba incluido en 2025 no se ha podido licitar la obra a falta de los informes preceptivos de otras administraciones. Serán 800.000 euros

Centro de Procesamiento de datos Construcción de un nuevo CPD. 800.000 euros.

Expropiaciones en Txenperenea 600.000 euros para la adquisición de suelo para el desarrollo futuro de todo el ámbito.

Espacio deportivo en Txenperenea 250.000 euros en un plurianual 2026-2028 para redacción de proyecto y dirección de obra.

Plurianuales

Parking de Belartza Los últimos 1,4 millones del total de 7 para completar la obra este año.

Rehabilitación de la Aduana Acaba de arrancar y con 2,8 millones en 2026 completará el presupuesto de prácticamente 4 millones

IAM Se mantiene la partida plurianual 2025-2028 para redacción de proyecto y dirección de obra con la que se ha encargado el proyecto básico y se debería encargar el de construcción en 2026.

Vial de Arbes Acceso y urbanización para la futura residencia y centro asistencial. 300.000 euros este año para completar los 3 millones previstos.

Avenida Elizatxo (Ventas) 1,7 millones que completan los 700.000 euros de este año para ejecutar la reurbanización de los espacios generados tras el derribo del viejo puente y la construcción de la nueva pasarela.

Villas de Anaka Las obras de la segunda fase se licitaron en agosto con 700.000 euros consignados este año y el millón comprometido para 2026.

Pasarela sobre las vías El proyecto de la pasarela que dará continuidad a la estación puente que está construyendo Adif y conectará Pío XII con San Miguel para peatones y bicis.

En el nuevo presupuesto, suben más de un 5% tanto el gasto en personal (1,6 millones para alcanzar los 33 millones) como los contratos de bienes y servicios (con mucho peso de las subcontratas), que con 1,6 millones más ya superan los 37. También pegan buena subida las inversiones, que en esta primera previsión de gasto del ejercicio suelen ir más constreñidas a la espera de que las modificaciones posteriores se centren en ese capítulo toda vez que el presupuesto para 'abrir la persiana' está ya cubierto. En este caso, sin embargo, hay casi 17 millones de inversión directa (además de transferencias de capital por casi otros dos millones en casos como el dinero que se envía a Irunvi para promoción de vivienda o a Adif para la pasarela sobre las vías son, en realidad, inversión directa también).

Más allá de los números más grandes, Laborda subrayó que «este presupuesto refleja el compromiso del Ayuntamiento con las cuestiones más importantes para hacer de Irun una ciudad que garantiza la convivencia, la cohesión social y el bienestar de su ciudadanía».

Vivienda y grandes proyectos

En ocasiones no es fácil expresar cómo se recogen esos compromisos en cuadros y partidas con numeraciones aparentemente abstractas, pero la alcaldesa trasladó algunos datos claros: «el presupuesto del área de Seguridad y Convivencia crece más de un 10% impulsado por la creación de ocho nuevas plazas de agente, pero también por otras medidas e inversiones. El presupuesto de Bienestar Social se refuerza un 11%, fundamentalmente en servicios básicos y orientados a los mayores, como el nuevo local de mayores de Lapice». También destacó la puesta en marcha de «el nuevo programa de salud mental en centros de Secundaria».

Desgranó acciones previstas en materia de vivienda (acuerdo con el Gobierno Vasco para VPO de alquiler en Mendipe, inicio de las obras de urbanización en San Miguel Anaka para activar la construcción en el ámbito, aprobación del proyecto de urbanización de Korrokoitz, activación de la parcela del parvulario de Larreaundi para equipamientos dotacionales...) y los pasos adelante que se prevén en «proyectos estratégicos de la ciudad: Vía Irun (rehabilitación, ya iniciada, de la Antigua Aduana que debería concluir en 2026 con un edificio aún vacío de contenido pero con la estructura y la envolvente renovadas), IAM (proyecto básico en redacción y capacidad para encargar el proyecto de construcción), Txenperenea (con la contratación de la redacción de proyecto para el traslado de las pistas deportivas y la expropiación de suelos en el ámbito) y Emigración e Irugurutzeta, que terminarán sus respectivas obras para entrar en funcionamiento al servicio de la ciudadanía.

«Estabilidad y gobernabilidad»

La alcaldesa también se refirió a la habilitación de recursos que se recoge en la previsión de gasto de cara a seguir con la apuesta de que «Irun siga siendo una ciudad de eventos» y apuntó que más allá de sanmarciales, Navidad o Dies Oiassonis ya está contemplado «acoger en la ciudad el Campeonato de Europa de OCR», una modalidad de carrera pedestre con obstáculos.

Laborda señaló que organizar actividades de calado sirve para ofrecer una programación de interés para la ciudadanía, pero también «tiene un efecto importante sobre la economía de la ciudad, sobre el comercio, la hostelería y los servicios».

Gorka Álvarez, por su parte, incidió en que se trata de «unos presupuestos ambiciosos que responden a las necesidades del día a día de la ciudad y al mismo tiempo perfilan el Irun del futuro a medio largo plazo con inversiones y proyectos estratégicos». Para el segundo teniente de alcaldesa son la muestra de «un gobierno que escucha» y, también, «fruto del acuerdo entre Socialistas de Irun y EAJ-PNV que dota de estabilidad y gobernabilidad al Ayuntamiento».

De hecho, gracias a la coalición gobernante, las cuentas tienen garantizada su aprobación, aunque la delegada de Hacienda, Nuria Alzaga, ha recordado que «los grupos tienen ahora 20 días para hacer sus aportaciones y estamos abiertos a negociar con ellos». También ha apuntado que en las próximas semanas «volveremos a organizar un encuentro abierto con la ciudadanía en el que explicar el presupuesto».