Aventuras desde los océanos y hasta la luna con firmas irunesas Alicia Cebrián y Noelia Lorenzo, con varios ejemplares de sus cuentos. / F. DE LA HERA La próxima semana se presentan los dos primeros cuentos infantiles de la colección 'Ane eta Moon', escritos por Noelia Lorenzo e ilustrados por Alicia Cebrián JOANA OCHOTECO IRUN. Sábado, 10 noviembre 2018, 00:24

La imaginación de Ane la lleva cada noche, en sueños, a realizar increíbles viajes a la luna o al océano. Le acompaña Moon, su peluche, que cobra vida durante las ensoñaciones de la niña. Las aventuras que viven juntos les enseñan lecciones de vida relacionadas con la amistad, el respeto y otros valores.

Ese es el argumento de los cuentos de 'Ane eta Moon', escritos por Noelia Lorenzo e ilustrados por Alicia Cebrián. El proyecto de ambas irunesas cuenta ya con dos volúmenes editados por Erein, y la colección seguirá creciendo: «Tengo otros dos cuentos escritos, y Alicia está haciendo las ilustraciones», explica Noelia Lorenzo. La previsión es que esas dos próximas aventuras de Ane y Moon vean la luz el año que viene.

Pero de momento, los pequeños lectores a partir de 7 años o los aitas y amas que quieran leerles a sus hijos las historias de Ane y Moon tienen los dos primeros volúmenes disponibles en las librerías. Además, el próximo jueves, 15 de noviembre, se celebrará una presentación oficial de los libros en la biblioteca CBA, en el que Noelia Lorenzo y Alicia Cebrián estarán acompañadas por la librera Ylenia Benito, de Brontë Liburu-denda.

«Recuperar la niña interior»

Aunque acaban de publicarse, el origen de las historias de Ane y Moon se remonta años atrás: «Yo ya tenía escrito el cuento del viaje a la luna», explica Noelia Lorenzo. «Lo escribí para una amiga hace ya diez años, cuando ella estaba embarazada». Ella y Alicia habían sido vecinas de niñas, pero «nuestros caminos no se volvieron a juntar hasta que escribí 'Chamusquina'», la primera de las cuatro novelas publicadas por la irunesa. Alicia Cebrián acudió a una de las presentaciones de este libro, y Noelia Lorenzo a una de las exposiciones de la ilustradora. «Me gusta mucho cómo dibuja y pensé en ella como la persona idónea para ilustrar este cuento». La editorial Erein no sólo se mostró interesada por este libro, sino que «nos propusieron hacer una colección de cuentos. ¡Qué más podemos pedir!».

Las cuatro novelas que ha publicado hasta ahora Noelia Lorenzo pertenecen al género negro. Esta incursión en la literatura infantil «es como un caramelo para mi», asegura. «En realidad, lo primero que escribí yo eran cuentos y poesía. El salto vino cuando me aficioné a las novelas negras y comencé a escribir historias de este tipo. Es un género intenso, y pasar ahora a escribir estos cuentos infantiles... Es totalmente diferente, pero muy bonito. Es como recuperar la niña interior, tanto mientras escribo como cuando Alicia me envía los dibujos que ha hecho sobre los cuentos».

La línea argumental de las historias de Ane y Moon da pie a dejar volar la imaginación: «Como hablamos del mundo de los sueños, puede ocurrir cualquier cosa». Pero dentro de esa fantasía, en cada cuento se transmiten valores importantes para el día a día. «La amistad, el respeto a los demás, el cuidado del medio ambiente... o la importancia de aprender a decir que no. Este último tema fue una idea de Alicia», apunta Noelia Lorenzo, que subraya que este proyecto «es de las dos».

El sistema de trabajo que siguen es el siguiente: «Noelia me comenta sus ideas sobre la historia, y yo le aporto las que se me puedan ocurrir. Cuando termina de escribirla, me la pasa y mientras leo voy imaginando las escenas. Visualizo la ilustración y hago un borrador, que luego le enseño a Noelia para ver si se aproxima a la idea que ella tenía», explica Alicia Cebrián.

Las dos se confiesan «contentas y emocionadas» por esta nueva aventura, y con ganas de «seguir trabajando» para que Ane y Moon vivan muchos sueños más. El jueves que viene presentarán, a las 19.00 en el CBA, los dos cuentos.