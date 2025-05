Los autores locales se reivindican en la Feria del Libro Bidasotarra

La biblioteca de la Asociación de Vecinos de Dunboa será este domingo, día 11, escenario de la segunda edición de la Feria del Libro ... Bidasotarra. La iniciativa que se estrenó el año pasado tendrá continuidad de la mano de la asociación cultural UKKE (Unibertso Kreatibo Kultur Elkartea), recientemente constituida. Se mantiene el objetivo de ser un escaparate para los escritores del entorno y, también, de ofrecer una propuesta cultural para todos los públicos.

Como el año pasado, el evento contará con la participación de un buen número de autores del Bidasoa y el entorno cercano que presentarán sus respectivas obras. Desde Errenteria y Donostia, respectivamente, llegarán Itxaso Terceño y Mikel Artola para hablar sobre sus libros 'Cosas que escribí mientras me dejaba el pelo largo' y 'Ludo vitae'. De la capital guipuzcoana proviene también Tania Serrulla, que presentará su libro 'Todo lo que no tiene nombre'. El capítulo más local lo escribirán los iruneses Rebeca González, Iosu Torres y Rosa Rubio: las obras que llevarán a la feria de Dunboa son, respectivamente, '¿Estás bien?', 'Poemas al viento' y 'No soy una bruja', esta última de reciente publicación.

10 30. Presentación institucional de la feria.

11 00. Presentaciones de los libros 'Cosas que escribí mientras me dejaba el pelo largo', de Itxaso Terceño, y 'Ludo Vitae', de Mikel Artola.

11 30. En la plaza de la biblioteca, música a cargo del cuarteto Irnolaiz Sax.

11 45. En la plaza, lectura teatralizada.

12 00. Presentaciones de los libros '¿Estás bien?', de Rebeca González; 'Poemas al viento', de Iosu Torres, y 'No soy una bruja', de Rosa Rubio.

12 00. Cuentacuentos 'Amalur' a cargo de Bakarne Atxukarro y taller infantil.

13 15. Presentación de 'Todo lo que tiene nombre', de Tania Serrulla.

16 00. Juego de rol a cargo de la librería Elba, dirigido a jóvenes a partir de 12 años. Para participar es necesaria inscripción previa.

16 30. Cuentacuentos y pintacaras en la plaza.

17 00. Recital poético y danza bajo el título 'Poemas en el tiempo', a cargo de Mensu y de Elena Echeveste.

El programa se completa de la mano de «varias librerías y artistas, que se encargarán de amenizar la jornada con música en directo, actividades para los más txikis, lecturas, cuentacuentos, juegos, recitales poéticos y danza», explican los organizadores. Está previsto que algunos de los actos se celebren en la plaza exterior de la AVV Dunboa, pero en caso de lluvia, se trasladarán al colegio Dunboa.

El foco en los escritores locales

La biblioteca vecinal que coordina Enrique Gorrochategui tiene experiencia en acoger y promocionar a autores que no cuentan con el respaldo de una editorial y han optado por la autopublicación para difundir sus escritos. Los locales de la calle 8 de marzo han sido escenario de numerosas actividades literarias protagonizadas por escritores de la comarca del Bidasoa como Itziar Sistiaga, Bakarne Atxukarro, Román Huarte o José Mensuro 'Mensu'. Con alrededor de 10.000 volúmenes en sus estanterías, la biblioteca de Dunboa tiene un apartado específico dedicado a los libros firmados por autores bidasotarras.

Tras esa primera edición de la feria en 2024, este año se han aliado con UKKE para llevar a cabo la iniciativa: la entidad cultural se define a sí misma como «una red creativa que ha nacido en Irun y reúne a músicos, escritores, pintores, cineastas, diseñadores y demás artistas de Bidasoaldea y de Gipuzkoa». El principal objetivo de UKKE es «crear sinergias entre los distintos perfiles». En los últimos meses han promovido presentaciones literarias y la exposición 'Irun sobre ruedas' de Antton Anuncibay que recientemente acogió el Espacio Palmera Montero. UKKE, como resumen sus impulsores, «quiere ser un altavoz de lo que sucede en Irun y en torno al arte en general». Su impulso a esta Feria del Libro Bidasotarra en la que hay espacio para más que libros es buen ejemplo de ese propósito.

Mañana, función de teatro

La Feria del Libro Bidasotarra es el plato fuerte de un fin de semana cultural en la AVV Dunboa que tiene para mañana, sábado, otra propuesta interesante: se trata de la representación de teatro 'Con-cierto pudor' que dirige Patxi Pérez y en la que participan una docena de intérpretes. La función está dirigida al público adulto y comenzará a las 18.00, con entrada libre.