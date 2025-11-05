Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Reciente actuación de la Ertzaintza para desalojar una vivienda okupada en Lapice en la que se incautó de numerosos bienes robados. F. de la Hera

Irun solicita al Gobierno Vasco más ertzainas ante el aumento de delitos en la ciudad

La actividad delincuencial en el tercer trimestre ha llevado a la ciudad a la tasa por mil habitantes más alta de Euskadi entre los municipios grandes, incluidas las capitales

Iñigo Morondo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:39

El informe trimestral de la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco ha mostrado un preocupante empeoramiento de los datos delictivos en Irun en lo que ... va de año. Teniendo en cuento que los primeros seis meses fueron incluso mejores que el primer semestre de 2024, ha sido este tercer trimestre el que ha disparado las cifras. En una línea generalizada de descenso de delitos en Gipuzkoa y en las ciudades vascas de más de 50.000 habitantes incluidas las capitales (sólo Vitoria Gazteiz, que está en tasas muy bajas, ha empeorado además de Irun), el municipio ha experimentado un incremento delictivo de casi 4 puntos hasta alcanzar una tasa del 42,14 por cada mil habitantes que es la más alta en su segmento, por encima incluso de Bilbao.

