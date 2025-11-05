Irun solicita al Gobierno Vasco más ertzainas ante el aumento de delitos en la ciudad

El informe trimestral de la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco ha mostrado un preocupante empeoramiento de los datos delictivos en Irun en lo que ... va de año. Teniendo en cuento que los primeros seis meses fueron incluso mejores que el primer semestre de 2024, ha sido este tercer trimestre el que ha disparado las cifras. En una línea generalizada de descenso de delitos en Gipuzkoa y en las ciudades vascas de más de 50.000 habitantes incluidas las capitales (sólo Vitoria Gazteiz, que está en tasas muy bajas, ha empeorado además de Irun), el municipio ha experimentado un incremento delictivo de casi 4 puntos hasta alcanzar una tasa del 42,14 por cada mil habitantes que es la más alta en su segmento, por encima incluso de Bilbao.

Es cierto que estas informaciones trimestrales suelen sacar el peor perfil de Irun en la comparativa con las capitales ya que sólo se contabilizan las denuncias tramitadas por la Ertzaintza. En Irun son la gran mayoría mientras que en las capitales el peso de sus respectivas policías locales es mucho mayor. El dato definitivo, el que cuenta todos los hechos denunciados, se hace público a año vencido desde el Ministerio de Interior.

Pero por más que aquél vaya a ser un reflejo más cercano a la realidad, lo que apuntan estas estadísticas de la policía autonómica es un indiscutible incremento de la actividad delictiva en la ciudad.

Ese aumento no se produce por igual en todos los campos y si bien bajan sensiblemente las denuncias que tienen que ver con tipificaciones graves como lesiones y delitos contra la integridad física de las personas, así como las que tienen que ver con el tráfico de drogas, suben hurtos, robos con violencia o intimidación y robos en vivienda (tanto en domicilios como en otros espacios como garajes, trasteros, portales...).

Tasa delincuencial 42,14 delitos por cada 1.000 habitantes se han registrado en Irun este 2025 desde enero hasta septiembre, una subida de cuatro puntos respecto a hace un año que contrasta con la bajada general en Gipuzkoa y las grandes ciudades vascas, capitales incluidas, excepto Vitoria que ha subido de 25,7 a 30,8.

«Son delitos que generan mucha preocupación en la ciudadanía, una preocupación que comparto como alcaldesa y como irunesa», ha asegurado este miércoles Cristina Laborda. La primera edil ha analizado los datos subrayando que «en Irun ha aumentado la delincuencia, al contrario que en Gipuzkoa y que en las ciudades de nuestro entorno. Ya he hablado con Bingen Zupiria, el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, que es quien tiene la competencia en la materia, para trasladarle mi preocupación por los datos que recoge este informe del tercer trimestre del año. Le he pedido que incremente el número de efectivos de la Ertzaintza en Irun. Hay que tener una mirada más allá del ratio de agentes por habitante y entender el efecto que tiene la frontera y reforzar la presencia policial».

En circunstancias similares, ya hubo una reclamación en esa línea en 2022 que se atendió por parte de la consejería. En 2023 ese refuerzo desapareció, «pero más adelante se reajustó. Lo importante es que cuando sea necesario, el departamento de Seguridad incremente el número de ertzainas en Irun y en este contexto en el que los delitos suben en Irun y bajan en Gipuzkoa es indiscutible la necesidad».

Medidas desde lo local

Laborda ha remarcado que, por su parte, «la seguridad va a seguir siendo una de mis prioridades y, desde ahí, trabajamos cada día. Han sido y son muchas las medidas que estamos tomando». Ha recordado que siendo ella delegada de Seguridad, en 2022, se aprobó el Pacto por la Seguridad y la Convivencia de Irun. «Quiero volver a destacar la importancia de ese trabajo conjunto de todos los grupos políticos del Ayuntamiento con las asociaciones de hostelería, de comercio, vecinales, de mayores y feministas de la ciudad, aparte de con los máximos representantes de la Policía Local y de la Ertzaintza».

Laborda ha enfatizado que «en el último pleno, hace escasos días, se aprobó el aumento de la plantilla de la Policía Local con ocho efectivos para este año, pero con un incremento progresivo hasta 15 efectivos más en 2027. Lo estamos acompañando de una reorganización estructural de la Policía Local para fortalecer el modelo y que tengamos una Policía Local más de proximidad, más en la calle», ha recordado. «Trabajamos para dotar de más medios y más cámaras a nuestra ciudad y pronto contaremos con un Plan Estratégico de Seguridad y de Convivencia, una hoja de ruta que tenemos en marcha con medidas, algunas, que ya estamos tomando. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, poniendo mayor dotación presupuestaria, con mayores esfuerzos de toda la administración. Como máxima representante del Ayuntamiento de Irun, como alcaldesa, sólo puedo decir que seguimos redoblando el compromiso por la seguridad y que por eso mismo espero que la petición de más ertzainas al consejero de Seguridad Zupiria sea atendida».