Irun

El ateneo Kabigorri proyecta este jueves 'Septiembre del 75'

M. A. I.

Irun.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:23

Con motivo del 50 aniversario de los últimos fusilamientos de Franco, la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendiain propone para este jueves, día 25, la proyección del documental 'Septiembre del 75'. La cita se llevará a cabo en el ateneo Kabigorri a partir de las 19.30 horas, con entrada libre.

Este documental dirigido por Adolfo Dufour y que ha sido galardonado en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, se centra en el proceso lleno de irregularidades que rodeó las ejecuciones de Xosé Humberto Baena, Ángel Otaegui, Ramón García, José Luis Sánchez Bravo y Juan Paredes el 27 de septiembre de 1975. La cinta narra la falta de pruebas contra los condenados, la movilización internacional que se produjo, con protestas por toda Europa; o la llamada del papa Pablo VI a Franco la noche anterior a los fusilamientos para tratar de paralizar las cinco ejecuciones.

Esta propuesta audiovisual también cuenta con los testimonios de los otros condenados en aquel proceso y recoge la lucha de la familia de Xosé Humberto Baena, iniciada por sus padres y que hoy en día continúa por su hermana Flor.

