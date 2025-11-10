Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
17 asociaciones piden que no se omita el Alarde en el VPlan de Igualdad.
Irun

17 asociaciones denuncian que el Plan de Igualdad del Gobierno no responde a lo que aprobó la Mesa de Igualdad

Recuerdan que ya se remitió a Emakunde una versión que eludía el Alarde y que ahora se han obviado las indicaciones que realizó al respecto

M. A. I

Irun

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:25

Comenta

Diecisiete asociaciones, muchas de ellas feministas y de mujeres, han firmado un escrito en el que aseguran que VPlan de Igualdad «propuesto para su aprobación en la Mesa de Igualdad el 11 de noviembre y que se pretende elevar al Pleno, no es el mismo que se elaboró tras el largo proceso participativo del año 2022» y que contó con «personal técnico municipal y una amplia representación de las asociaciones y organizaciones del tejido social de Irun».

Ese texto se modificó «en una Junta de Portavoces» dos meses después «con el único objetivo de eludir la responsabilidad municipal de garantizar la igualdad también en el ámbito de las fiestas» y así se remitió a Emakunde. Aseguran que el Instituto Vasco de la Mujer hizo algunas apreciaciones en su informe, una relativa a «las respuestas que el Ayuntamiento pretende dar a los retos que plantea el Alarde igualitario» y otra en torno a que «la igualdad en las fiestas locales constituye también una cuestión de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres».

Las asociaciones denuncian públicamente que las correcciones de Emakunde relativas al Alarde no se han incorporado a la versión del VPlan de Igualdad que ahora se quiere llevar a votación plenaria. En ese sentido, solicitan que lo que debe presentarse este mes ante la Corporación es «el documento aprobado por la Mesa de Igualdad en octubre de 2022 junto con el informe completo de Emakunde» y no «el texto modificado unilateralmente».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  4. 4 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  5. 5 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 El Gordo de la Primitiva deja un buen pellizco en San Sebastián
  8. 8

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  9. 9 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  10. 10

    Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 17 asociaciones denuncian que el Plan de Igualdad del Gobierno no responde a lo que aprobó la Mesa de Igualdad

17 asociaciones denuncian que el Plan de Igualdad del Gobierno no responde a lo que aprobó la Mesa de Igualdad