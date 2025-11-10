17 asociaciones denuncian que el Plan de Igualdad del Gobierno no responde a lo que aprobó la Mesa de Igualdad

M. A. I Irun Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:25 Comenta Compartir

Diecisiete asociaciones, muchas de ellas feministas y de mujeres, han firmado un escrito en el que aseguran que VPlan de Igualdad «propuesto para su aprobación en la Mesa de Igualdad el 11 de noviembre y que se pretende elevar al Pleno, no es el mismo que se elaboró tras el largo proceso participativo del año 2022» y que contó con «personal técnico municipal y una amplia representación de las asociaciones y organizaciones del tejido social de Irun».

Ese texto se modificó «en una Junta de Portavoces» dos meses después «con el único objetivo de eludir la responsabilidad municipal de garantizar la igualdad también en el ámbito de las fiestas» y así se remitió a Emakunde. Aseguran que el Instituto Vasco de la Mujer hizo algunas apreciaciones en su informe, una relativa a «las respuestas que el Ayuntamiento pretende dar a los retos que plantea el Alarde igualitario» y otra en torno a que «la igualdad en las fiestas locales constituye también una cuestión de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres».

Las asociaciones denuncian públicamente que las correcciones de Emakunde relativas al Alarde no se han incorporado a la versión del VPlan de Igualdad que ahora se quiere llevar a votación plenaria. En ese sentido, solicitan que lo que debe presentarse este mes ante la Corporación es «el documento aprobado por la Mesa de Igualdad en octubre de 2022 junto con el informe completo de Emakunde» y no «el texto modificado unilateralmente».

Temas

Mujeres

Irun

Emakunde