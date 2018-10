La Asociacion Republicana Irunesa rindió homenaje a los fusilados en Pikoketa Asistentes al homenaje a los fusilados en Pikoketa, durante el acto celebrado el pasado domingo. Se realizó una ofrenda floral en el monolito instalado en el lugar donde se halló la fosa común en 1978 | M. A. I. IRUN. Martes, 23 octubre 2018, 00:31

El pasado domingo se celebró, un año más, el homenaje a los fusilados de Pikoketa. El acto tuvo lugar a las 12.30, junto al monolito instalado en el lugar en el que se halló la fosa común, en 1978. Este acto recuerda, cada año, a las 13 personas, nueve jóvenes voluntarios y cuatro carabineros, fusilados el 11 de agosto de 1936: Mertxe López Cotarelo, Pilar Vallés Vicuña, José María Arruti Idiakez, Victor Genua Montiano, Jesús López Casado, Agapito Dominguez Taguada, Bernardo Usabiaga Jauregui, Manuel Justo Alberdi, Vicente Argote, Agustín Miguel Bermejo, Félix Luz Etxeberria, Ángel Braña López y Miguel Jacinto López Martínez.

Tras las intervenciones de distintas asociaciones y grupos políticos, se llevó a cabo una ofrenda floral en el monolito, con los sonidos de fondo del Eusko Gudariak, el Himno de Riego y la Internacional.

«Un año más estamos aquí reunidos para homenajear a las personas asesinadas en este lugar el 11 de agosto de 1936», señalaron desde la Asociación Republicana. «Como tantas otras, fueron enterradas en una fosa común. Son miles los antifascistas que siguen enterrados en las cunetas de todo el Estado. Somos el segundo país con más desaparecidos, después de Camboya».

La Asociación Republicana reclamó la investigación «de las fosas que todavía se encuentran por miles. No se han depurado los cargos franquistas. No se investigan las fortunas hechas a base de las incautaciones de bienes. Mientras esto no ocurra, no se dará respuesta a los principios de verdad, justicia y reparación».