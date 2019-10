Por fin! La situación clasificatoria no da para pasar la frontera -como cuando éramos jóvenes- y comprar unos petardos para lanzarlos, pero el suspiro de alivio ha sido de los buenos tras conseguir la primera victoria.

El partido del conjunto txuribeltz me pilló pasando la tarde con mis amigos. Como buen millennial que soy, de esos que no sueltan el móvil ni para ir al servicio, el teléfono se convirtió en una prolongación más de mi cuerpo. Twitter del Unión y a actualizar cada 30 segundos. A los quince minutos llegó el tanto de Estrada, aunque les reconozco que mi celebración fue muy comedida, que uno ya está escarmentado. Después llegaron los goles de Etxaburu, Recio, Galán... Pero dejar alguno para otro día, me decía para mis adentros.

Con los primeros tres puntos del año, me vino a la mente la rueda de prensa de Jacobo Cuétara el 13 de septiembre del 2016, tras conseguir ante el Sinfín su primer triunfo como técnico de Bidasoa. «Askoren lehena», dijo el asturiano, que por aquel entonces llevaba un par de meses en Irun. El bueno de Jacobo no tenía ni idea de cuantas más iban a llegar después.

No le vamos a pedir Iturralde que meta al equipo en Champions dentro de tres años, pero sí le vamos a desear que la de Urritxe sea la primera de muchas este curso. Si la segunda llega ante el Valladolid B, mejor que mejor.