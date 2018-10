Asier Landart acabó en el puesto 42 en su primer Mundial de carreras de obstáculos Landart en un obstáculo. / DV Su próximo reto es el campeonato de España, que se disputará el domingo en Orense B.O. IRUN. Domingo, 28 octubre 2018, 01:17

El irundarra Asier Landart ya sabe lo que es disputar, disfrutar y sufrir un mundial de carreras de obstáculos (Obstacle Course Race). El atleta había conseguido una de las cinco plazas estatales para la prueba que se disputó el pasado fin de semana en Londres y allí se midió con los mejores del mundo en esta dura especialidad.

Landart esperaba haber acabado entre los treinta primeros de la carrera principal, la de quince kilómetros, pero su puesto final fue el 42. «La salida fue a las ocho de la mañana, con solo cinco grados. Empecé bien y me coloqué el 30, pasando todos los obstáculos a la primera, pero los ríos con agua helada y el barro me empezaron a pasar factura por el kilómetro 9 o 10. Tuve que bajar el ritmo porque los isquios me daban amagos de subirse y eso condicionó mi posición final».

Aun así, el de Irun asegura que «estoy contento por la experiencia vivida y porque también pude ganar a muchos de mis referentes en este deporte. Pero también tengo que decir que me quedo un poco con la espina de saber que podía haber entrado algo mejor en meta».

También participó en la prueba de 3 kilómetros, que la afrontó como un test, en la que acabó el 52 por culpa de una confusión en una carga.

Campeonato de España

El próximo reto para Asier Landart será el campeonato de España, que se disputará el domingo que viene en Orense y en el que «soy uno de los favoritos y creo que puedo ganar, así que ese es mi objetivo».

Además, aun está por finalizar la Liga Nacional, en la que ocupa el quinto puesto pero en la que virtualmente es tercero.