Asentadores de MercaIrun crean un servicio de reparto a domicilio Los pedidos se hacen a través del teléfono, con el objetivo de favorecer a las personas mayores que no se manejan en Internet

La crisis del coronavirus está azotando a todos los sectores económicos, incluidos algunos de los esenciales. Desde que se decretó el confinamiento, la afluencia de clientes a MercaIrun ha experimentado un descenso notable. La clientela francesa, numerosa en el mercado de abastos irunés, no se desplaza y tampoco se mueven los habituales compradores que llegaban desde las localidades navarras vecinas y desde los diferentes barrios de la ciudad.

El pasado 23 de marzo, se redujo el horario del mercado, que durante estos días está abriendo de 9.00 a 13.30 y de 16.30 a 19.00. Para hacer frente a esta nueva y delicada situación, que amenaza con prolongarse, varios asentadores de MercaIrun han organizado un servicio de reparto a domicilio, previa petición del cliente a través del teléfono.

«En una situación como la que estamos viviendo, lo que intentamos es dar todas las facilidades posibles para hacer la compra más cómoda y segura», explica Txaro Arribas, del puesto Bakailuak. «La afluencia de gente ha bajado mucho en el mercado y hay puestos que sólo están abiertos por la mañana, porque por la tarde apenas había clientes. Hay personas que están acostumbradas a comprar siempre en el mismo sitio y teníamos que hacer algo para que pudieran seguir recibiendo nuestros productos».

Pensando, sobre todo, «en las personas mayores que habitualmente vienen a diario a MercaIrun y que ahora deben salir lo menos posible de casa», continúa Txaro Arribas, «decidimos organizar un servicio de entrega a domicilio muy sencillo. Hay mucha gente que no se maneja en Internet y que no puede hacer la compra online. En nuestro caso, sólo tienen que llamar por teléfono y hacer su pedido. Nosotros lo preparamos, se lo llevamos a casa y pueden pagar en el momento en que se hace la entrega. Así, pueden hacer la compra para varios días y cuando se les acabe el producto, no tienen más que volver a llamarnos para lo que necesiten».

A la hora de crear el nuevo servicio de MercaIrun, lo más difícil fue gestionar el reparto de los productos. «Es lo que más nos costó resolver, comenta Txaro Arribas. «Finalmente, contactamos con la empresa MRW, que nos ofrece todas las garantías, son muy profesionales y nos han ayudado mucho desde el primer momento, aunque éste no sea un tipo de reparto que ellos tengan estandarizado».

Hasta ahora, son un total de trece los puestos del mercado de abastos que se han sumado a esta iniciativa, «pero éste es sólo el inicio. Es posible que en los próximos días se apunten más», añade Txaro Arribas.

Los impulsores del servicio de entrega a domicilio de MercaIrun facilitaron ayer la lista de puestos, con sus respectivos números de teléfono, a los que se puede llamar para hacer un pedido. Son los siguientes: Bacalao-Bakailuak, Charcutería Carlos Zubikoa, Charcutería Genoveva, Charcutería Josimiri, Charcutería Benages, Fruta y Verdura Pilartxo, Verduras Juncal, Pescadería Arkaitz, Pescadería La Marea, Arrain Txoko, Corderos Juan Mari, Carnicería Iñaki Pikabea y Carnicería Olasagasti. Con esta oferta, los clientes disponen de una amplia variedad de productos frescos y en conserva para realizar sus pedidos.

Las personas interesadas en obtener más información sobre el nuevo servicio pueden llamar también al teléfono general del Centro Comercial Mendibil, en cuya plata baja se encuentra el mercado (943 638394).