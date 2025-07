56 ascensiones a San Marcial en un día

Iñigo Aristizabal Jueves, 10 de julio 2025, 20:28 Comenta Compartir

Hacer un 'Everesting' es subir en bici un puerto de montaña repetidas veces para sumar 8.848 metros de desnivel. Es una actividad que ya conocemos por estos lares, gracias a Nestor Arana, que entre 2015 y 2019 hizo un 'Everesting' con 21 ascensiones y media a Erlaitz, otro con 400 subidas a la calle Mayor de Hondarribia y multiplicó la apuesta y se fue hasta los 21.287 metros que tiene el Monte Olympus de Marte con 51 escaladas a Erlaitz.

Ahora cambiamos de protagonista, pero seguimos en Irun y también con intención de recaudar fondos para el Club Ciclista Irunés, a través de unas rifas. Cambiamos también de monte y San Marcial es el que ha elegido Jon Morillo para su 'Everesting', que afrontará el domingo, día 20.

El irundarra cuenta que «empecé a correr en cadetes en el Club Ciclista Irunés y luego estuve en el Donosti Berri». Corrió en Sub-23 y recuerda que «en la Vuelta al Bidasoa de hace dos años estuve de maillot naranja, líder de las metas volantes».

Pero Morillo ha colgado la bici. Mejor dicho, ya no se pone un dorsal. Porque en bici sigue andando, mucho. «Dejé de competir el año pasado porque me puse a trabajar y no tenía tiempo. Además, tuve una lesión en la tibia». Actualmente, está de director y entrenador en la cantera del Club Ciclista Irunés y «como no compito, me he puesto a hacer algunos retos».

El más potente será en agosto, con un Camino de Santiago del tirón. El récord está en menos de 24 horas, pero «creo que haré unas 36 horas». Algunos de los otros retos que está completando son para preparar el de agosto, en el que contará con el patrocinio de SP Tour.

Este año, «un día fui hasta Burgos en bici. Yo solo hice más de 300 kilómetros y allí con la grupeta enlacé dos etapas 210 y 180. También fui a Formigal, 320 kilómetros para ir un día, con casi 6.000 metros de desnivel, y 280 para volver. Estoy acumulando kilómetros».

Un 'Everesting' corto

En este contexto surge la idea de hacer un 'Everesting'. El puerto ideal sería Erlaitz, pero «ya lo hizo Nestor y me parecía repetir». Ha elegido San Marcial porque «es un puerto que me gusta y quería hacerlo aquí».

Explica que «no lo haré desde abajo, sino desde el parking que hay junto al cementerio. Es un sitio más fácil para dar la vuelta y ahí estará la base. Desde ahí son dos kilómetros y en torno al 8% de pendiente y 160 metros desnivel». Calcula que tendrá que subirlo 56 veces y al final acabará con unos 230 kilómetros.

Quitando la cuesta del cementerio pierde también metros de desnivel, más de cuarenta. Sabe que «desde abajo serían menos subidas, unas 48, pero va a ser más práctico desde el cementerio, porque estará ahí la furgoneta y para que los chavales del Club Ciclista Irunés puedan acercarse».

Así, pues, será un 'Everesting' atípico porque «normalmente se suele hacer en puerto más largos y salen 15-20 subidas».

Además de lo que anda en bici, con muchas salidas en torno a cinco horas últimamente, ya ha empezado con entrenamientos específicos. «El otro día subí diez veces, a 220 vatios más o menos. Y tardaba unos diez minutos, 10'20'', 10'30''... y tres minutos en bajar. Así que cada vuelta será de quince minutos más o menos»

Con toda esta retahíla de números que estamos mencionando, queda una cifra importante, la de las horas que necesitará para completar el reto. «Creo que serán unas catorce horas. También dependerá de las paradas que haga, de si hace mucho calor o si llueve. La idea es empezar a las cuatro de la mañana, porque prefiero prefiero empezar de noche y no que me pille la noche acabando».

Es un reto individual, pero que no hará en solitario. «Está abierto para que me acompañe todo el que quiera. Muchas subidas las haré yo solo pero espero tener compañía en otras. Prefiero subir con alguien aunque vaya un poco más lento que ir todo el día solo». Además, «la idea es que el Club Ciclista Irunés organice alguna cronoescalada para los más pequeños».