La asamblea general ordinaria del club tendrá lugar el 3 de octubre en Ficoba

I. A. IRUN. Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:24

El Club Deportivo Bidasoa ha fijado para el 3 de octubre la celebración de su asamblea general ordinaria, a las 18.30 en primera convocatoria y a las 19.00 en segunda y última. La novedad radica en el escenario, ya que en los últimos años se venía celebrando en Palmera-Montero, pero en este caso será en Ficoba.

Siete puntos componen el orden del día de la reunión, empezando por el saludo de bienvenida del presidente, Gurutz Aginagalde. Después, se procederá a aprobar el acta de la asamblea anterior, celebrada el 1 de octubre del pasado año, y se leerá la memoria deportiva.

En el apartado monetario están el cuarto y quinto punto, la aprobación del balance económico de la temporada 2024/2025 y la aprobación del presupuesto de la temporada 2025/2026.

Por último, llegarán las propuestas de la junta directiva y el punto final con el turno de ruegos y preguntas.

Los socios que los deseen pueden solicitar la información relativa a la asamblea escribiendo un correo electrónico a la dirección cdbidasoa@cdbidasoa.eus.