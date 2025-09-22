Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
El presidente Aginagalde, durante una asamblea anterior. I. A.

Irun

La asamblea general ordinaria del club tendrá lugar el 3 de octubre en Ficoba

Los socios que lo deseen ya pueden solicitar la información relativa a la reunión

I. A.

IRUN.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:24

El Club Deportivo Bidasoa ha fijado para el 3 de octubre la celebración de su asamblea general ordinaria, a las 18.30 en primera convocatoria y a las 19.00 en segunda y última. La novedad radica en el escenario, ya que en los últimos años se venía celebrando en Palmera-Montero, pero en este caso será en Ficoba.

Siete puntos componen el orden del día de la reunión, empezando por el saludo de bienvenida del presidente, Gurutz Aginagalde. Después, se procederá a aprobar el acta de la asamblea anterior, celebrada el 1 de octubre del pasado año, y se leerá la memoria deportiva.

En el apartado monetario están el cuarto y quinto punto, la aprobación del balance económico de la temporada 2024/2025 y la aprobación del presupuesto de la temporada 2025/2026.

Por último, llegarán las propuestas de la junta directiva y el punto final con el turno de ruegos y preguntas.

Los socios que los deseen pueden solicitar la información relativa a la asamblea escribiendo un correo electrónico a la dirección cdbidasoa@cdbidasoa.eus.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  7. 7 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  8. 8 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  9. 9

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  10. 10 «Estando yo en el Athletic y mi primo Luken en la Real, nuestros abuelos tienen el corazón dividido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La asamblea general ordinaria del club tendrá lugar el 3 de octubre en Ficoba

La asamblea general ordinaria del club tendrá lugar el 3 de octubre en Ficoba