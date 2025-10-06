La asamblea del club amarillo aprueba el aumento del presupuesto hasta los 2.177.000 euros

I. A. IRUN. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

El Club Deportivo Bidasoa contará con un presupuesto de 2.177.000 euros de ingresos para la presente temporada, cuando en la anterior tuvo 1.905.000 euros y hace dos, 1.454.000 euros.

El presidente, Gurutz Aginagalde, destacó en la asamblea que «la temporada pasada fue la de la consolidación del club a todos los niveles». En el ámbito deportivo, subrayó «la gran competitividad mostrada en todas las competiciones: La temporada pasada ha sido una campaña sólida en la Liga Asobal, la Copa del Rey, que estuvimos cerca de clasificarnos a la final, y también estuvimos a las puertas de clasificarnos a la Final Four en competición europea».

Respecto a la construcción del nuevo pabellón, informó de los avances en el proyecto del nuevo pabellón, donde ya se ha adjudicado a una empresa la redacción del proyecto básico, «un paso que convierte las palabras en hechos». No obstante, en el turno de ruegos y preguntas algunos socios mostraron su preocupación por el estancamiento de este proyecto.

Irudek y Naturklima

El patrocinio de Naturklima y la incorporación de un nuevo patrocinador que da nombre al equipo, como es Irudek, «suponen un gran paso en la estabilidad presupuestaria del club». Además de a los patrocinadores, Aginagalde agradeció expresamente el apoyo de instituciones y junta directiva, que «todos los días echan una mano para que el club sea viable».

El directivo Gorka Wamba destacó los resultados deportivos de la base, donde el senior territorial se proclamó campeón de la liga regular, el juvenil masculino fue campeón de Euskadi, subcampeón el cadete masculino y el juvenil femenino logró el ascenso a Liga Vasca.