Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La asamblea del club se celebró en esta ocasión en Ficoba. CD BIDASOA

Irun

La asamblea del club amarillo aprueba el aumento del presupuesto hasta los 2.177.000 euros

75 socios acudieron a la reunión anual, celebrada en Ficoba y donde se destacó la «consolidación a todos los niveles»

I. A.

IRUN.

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:14

Comenta

El Club Deportivo Bidasoa contará con un presupuesto de 2.177.000 euros de ingresos para la presente temporada, cuando en la anterior tuvo 1.905.000 euros y hace dos, 1.454.000 euros.

El presidente, Gurutz Aginagalde, destacó en la asamblea que «la temporada pasada fue la de la consolidación del club a todos los niveles». En el ámbito deportivo, subrayó «la gran competitividad mostrada en todas las competiciones: La temporada pasada ha sido una campaña sólida en la Liga Asobal, la Copa del Rey, que estuvimos cerca de clasificarnos a la final, y también estuvimos a las puertas de clasificarnos a la Final Four en competición europea».

Respecto a la construcción del nuevo pabellón, informó de los avances en el proyecto del nuevo pabellón, donde ya se ha adjudicado a una empresa la redacción del proyecto básico, «un paso que convierte las palabras en hechos». No obstante, en el turno de ruegos y preguntas algunos socios mostraron su preocupación por el estancamiento de este proyecto.

Irudek y Naturklima

El patrocinio de Naturklima y la incorporación de un nuevo patrocinador que da nombre al equipo, como es Irudek, «suponen un gran paso en la estabilidad presupuestaria del club». Además de a los patrocinadores, Aginagalde agradeció expresamente el apoyo de instituciones y junta directiva, que «todos los días echan una mano para que el club sea viable».

El directivo Gorka Wamba destacó los resultados deportivos de la base, donde el senior territorial se proclamó campeón de la liga regular, el juvenil masculino fue campeón de Euskadi, subcampeón el cadete masculino y el juvenil femenino logró el ascenso a Liga Vasca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  5. 5

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  6. 6 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  7. 7 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  8. 8

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  9. 9

    La Real toca fondo en Anoeta
  10. 10 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La asamblea del club amarillo aprueba el aumento del presupuesto hasta los 2.177.000 euros

La asamblea del club amarillo aprueba el aumento del presupuesto hasta los 2.177.000 euros