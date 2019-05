Arte para tirar abajo las puertas Con mensaje. Las 47 puertas están distribuidas por todo el Centro Comercial Mendibil. / F. DE LA HERA El Parque Comercial Mendibil acoge una exposición que llama a la reflexión social | Por cada mujer que en 2018 murió víctima de la violencia machista, un artista decoró una puerta y las 47 obras resultantes conforman esta muestra IÑIGO MORONDO IRUN. Jueves, 23 mayo 2019, 00:44

El Centro Comercial Mendibil ha repartido en su interior 47 puertas pintadas, como si de lienzos se tratara, por 47 artistas. En cada una de ellas, un cartelito da un nombre de mujer, una fecha y un lugar, además de la referencia del autor. Los datos se corresponden con cada uno de los asesinatos por violencia machista que se cometieron en España en 2018. Cuarenta y siete.

La exposición se llama 'Puertas' y es el fruto de una idea de la agencia de publicidad Dimensión. Los responsables de la empresa, preocupados por las muertes derivadas de la violencia de género, plantearon a 80 artistas participar en una reflexión social sobre el problema. «Por cada mujer asesinada, enviamos una puerta a un artista con una breve información sobre la víctima», explicó Nacho Escobar de Dimensión. ¿Por qué puertas? «Porque nos pareció una metáfora interesante de lo que ocurre tras ellas, fuera de nuestra vista, y que hay que visibilizar». El resultado son las puertas que se exponen en el Centro Comercial Mendibil hasta el próximo 27 de junio. «Un privilegio», decía la gerente de Mendibil, Isabel Aller. «Somos un espacio céntrico, pero sentimos, además, una responsabilidad social y ésta es una buena oportunidad de visibilizar un problema importante e invitar a la reflexión».

Llega, además, «en las fechas previas a las fiestas. Es importante la concienciación porque en fiestas hay que poner atención en los excesos y tener cuidado», apuntó la presidente del parque comercial, Estibaliz Tello. «En el Ayuntamiento se asume la responsabilidad de enviar mensajes contra la violencia de género de cara a las fiestas y esta exposición es una forma muy interesante de apoyarlos».

En esa colaboración con el consistorio que apuntaba, Tello invitó al alcalde a la inauguración de ayer y José Antonio Santano incidió en la importancia de que la muestra se exhiba «en un centro comercial como éste, por el que pasan tantísimas personas que igual no hubieran ido a verla a un espacio cultural». Destacó la idea de usar puertas, «ese elemento que impide ver lo que pasa dentro de las casas, como si no tuviera que importarle a la sociedad». Santano reivindicó la invitación a la reflexión que hace la exposición, «porque ante este problema hay un terreno que es judicial, pero el más importante es social, está en la educiación desde bien pequeños de los chicos, sobre todo, pero también de las chicas. Eso requiere mensajes constantes y compromiso institucional y personal». En ese sentido, Santano cerró con una referencia a la presencia de Asun Casasola apadrinando la apertura de la exposición, «una mujer comprometida que acude siempre donde se le llama, algo que debemos agradecerle».

Una puerta pintada en Irun

Entre las 47 puertas que exhibe el Centro Comercial Mendibil, una de ellas está pintada por el artista hondarribiarra Judas Arrieta, que tiene su estudio en la ciudad. Su puerta está dedicada a Natalya, «una chica ucraniana que fue asesinada en Huarte. He querido mostrar el conflicto más allá del suceso, lo que surge alrededor». Su obra está llena de símbolos y mensajes duros. «¿Cómo no van a serlo?». La propia puerta lo dice en uno de sus textos en inglés: 'Si no estás enfadado, es que no estás prestando atención'.