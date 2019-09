Artaleku será de nuevo europeo esta tarde contra el Cocks finlandés Todo está preparado para que Artaleku albergue de nuevo un partido europeo. Incluso los lanzamientos de penaltis. / F. DE LA HERA Expectación para ver el regreso del Bidasoa-Irun a la Champions League | I.A. IRUN. Sábado, 21 septiembre 2019, 00:29

Ya está aquí la Velux EHF Champions League. Hoy a las 16.00 Artaleku volverá a ser europeo y, además, de la máxima competición. Han pasado muchos años desde que el equipo era habitual en Copa de Europa, Recopa o Copa EHF y ahora, después de haber sufrido incluso las penurias del descenso, el club, el equipo y los aficionados están preparados y deseosos de que Artaleku vuelva a rugir como solía hacerlo hace algunas décadas.

El Riihimaki Cocks finlandés es el rival con el que el polideportivo irundarra volverá a ser europeo y, además de disfrutar del acontecimiento, el Bidasoa-Irun buscará dos puntos más para mantener el 'aquí estoy yo' que lanzó la semana pasada en Eslovaquia al ganar 23-25 al Tatran Presov. El equipo finlandés, por su parte, arrancó la liguilla con una derrota en casa ante el Savehof sueco (25-30) y buscará hoy la sorpresa para no quedarse demasiado descolgado.

Por cierto, que la segunda jornada arrancó el miércoles y lo hizo con triunfo del Savehof por 25-24 ante el Eurofarm Rabotnik, que visitará Artaleku el próximo domingo. La segunda jornada se completará hoy con el Sporting Portugal-Tatran Presov en Lisboa.

Con la moral alta

El equipo irundarra encara este choque con la moral alta por el buen debut europeo y el más reciente triunfo del miércoles en la pista del Benidorm. El 18-22 deja bien claro el nivel de la defensa y portería amarillas (diez blocajes de las torres centrales y catorce paradas de Rangel Luan) y eso da confianza.

Para Jacobo Cuétara, «parece que cuando tienes un nivel defensivo muy bueno te da seguridad para el siguiente partido. La defensa nos da regularidad, solidez, estabilidad... y nos da muchas vidas en ataque. Además, tenemos una característica que igual es más invisible, que es el repliegue defensivo. Somos el mejor repliegue de la liga. Es complicado para el equipo rival meternos goles rápidos. Si el rival nos tiene que remontar no lo puede hacer rápido porque no encuentra el contraataque». Al equipo finlandés le gusta correr y no lo tendrá fácil hoy en Artaleku.

El partido de hoy será el primero de tres seguidos en nueve días en el polideportivo Artaleku, ya que el miércoles lo visitará el Puente Genil y el domingo, el Rabotnik. Por otro lado, ayer se confirmó que la visita al Anaitasuna será el viernes 4, a las 19.00.