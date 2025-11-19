Artaleku disfrutó otra vez del mejor Bidasoa

«El Saint Raphael vio lo que es Artaleku», señaló Alex Mozas al término del encuentro. «Como siempre digo, si a nuestros aficionados les das ... un poco, responden como lo hicieron el martes».

Costó arrancar el partido, a casi nadie gusta el horario europeo ni que esta competición se juegue entre semana, pero acabó siendo una gran fiesta. Pequeños se quedaron los al menos tres goles de diferencia que necesitaba el Irudek Bidasoa Irun, que se impuso por ocho, 33-25, y llegó a estar once arriba, 32-21 y 33-22. Eso implica un 16-10 en 25 minutos de una gran segunda parte, o un 8-3 desde el 24-18, en el tramo más pletórico de una tarde para el recuerdo.

El entrenador madrileño estimó que «el equipo estuvo enchufado desde el primer minuto, todos los jugadores aportaron». En el cuerpo técnico «habíamos trabajado el partido, pero el mérito fue totalmente de los jugadores, que interpretado a la perfección los pocos conceptos que les habíamos trasladado». El más claro, el del balance defensivo, «que nos iba a acercar mucho a la victoria y así fue». La clave era «defensa, portería y contraataque, porque en ataque posicional tenemos recursos suficientes para hacerlo mejor».

Para Mozas era «un muy buen día. Con más o menos motivo, con razón o sin razón, hemos pasado un par de semanas difíciles, pero esto compensa todo el sufrimiento que hemos tenido».

El capitán Gorka Nieto aseguró que «estamos muy contentos. Es frustrante que el buen trabajo de los entrenamientos no salga y necesitábamos un partido así, para la moral, para creernos que somos buenos».

Recordó cómo «en el primer partido ellos nos corrieron todas las acciones. Daba igual que estuvieran uno menos, todos contra todos... Aprovechaban mucho las pérdidas. En eso estuvimos muy concentrados, dimos mucho valor a cada balón para evitar sus contraataques. Nuestra idea era llevarles al posicional».

Muchas veces los focos se los llevan los goleadores y hay que destacar a Dariel García (seis goles de siete), Piotr Mielczarski (seis de nueve), Xavi González (cinco de siete) y Nacho Valles (cuatro de cinco). Pero no podemos pasar por alto, todo lo contrario, la labor de Leo Maciel en la portería, con catorce paradas –varias a quemarropa–, y un 36%.

Para el argentino «hicimos un partido muy completo, salimos enchufados en defensa, también centrándonos en lo que trabajamos, y poco a poco ir quebrando el partido. Creo que ellos sintieron ese inicio nuestro y después la gestión del partido también creo que fue muy buena». Eso sí, advierte que «todavía tenemos mucho margen de mejora».

Quedan dos jornadas de la primera fase y los irundarras avanzarán a la siguiente si consiguen los mismos o más puntos que el Saint Raphael.

Un rival incómodo

El Bidasoa entrenará hoy y viajará mañana a Alicante, donde el sábado (17.30 horas) se medirá a un equipo que ha ganado sus dos últimos partidos y ha salido de la zona de descenso.