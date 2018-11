«Los arqueólogos están muy locos; conocerlos me hizo querer contar estas historias» Sesión en Orona Fundazioa. Oriol Vicente, Itziar Villarreal, Cristina Agirre, Manuel Pimentel, Peter Eeckhout, María José Noain e Iñigo Marquet. / MANJARRÉS El director de Arqueomanía, Manuel Pimentel, y los arqueólogos Oriol Vicente y Peter Eeckhout protagonizaron ayer un divertido encuentro con el público en la sede de Orona Fundazioa IÑIGO MORONDO IRUN. Jueves, 22 noviembre 2018, 00:16

El Ficab se trasladó en la mañana de ayer al auditorio de la sede de Orona Fundazioa para proyectar allí cuatro cintas de la Sección Educativa, que este año cuenta con su propio premio patrocinado, precisamente, por esta entidad.

El pase en Orona tuvo cuatro proyecciones. Una de ellas era un capítulo de la serie 'Arqueomanía' y acudió a presentarla el director de la misma, Manuel Pimentel. Otra era una de las nueve que el Campus de Arqueología de la Universidad Autónomona de Barcelona ha filmado para divulgar su labor y el coordinador del campus, Oriol Vicente, también estuvo allí. Las otras dos eran capítulos de 'Investigación Arqueológica', una serie documental francesa representada por su conductor, el belga Peter Eeckhout, al que décadas de trabajo en Perú han capacitado en un uso ágil del castellano enriquecido, además, con giros latinos.

Sección Educativa (C C.Amaia) 11.00 'El Campus de Arqueología y Paleontología de la UAB: La Draga, poblado lacustre del Neolítico Antiguo', de Vincenç Sallès. España. 11'. 11.10 'Investigación Arqueológica: Creta, el mito del laberinto', de Agnés Molia. Francia. 26'. 11.35 'Ingeniería romana: acueductos', de José Antonio Muñiz. España. 50'. Sección Oficial (CBA) 17.00 'Orígenes', de Tarek Ode. España. 40'. 17.40 'Metellinum, tesoros al descubierto', de Eduardo Gutiérrez. España. 36'. La guionista Sandra Hernández hará la presentación. Sección Oficial (C C. Amaia) 19.00 'Hipogeo del Convento do Carmo: una historia de oro', de Sérgio Pereira. Portugal. 10' 19.10 'El enigma de la tumba celta', de Alexis de Favitski. Francia. 90'.

Iñigo Marquet, director de Desarrollo de Orona Fundazioa aportó la información contextual de los tres invitados a un numeroso público integrado por alumnos de English School y Santo Tomás Lizeoa y muchos adultos que no se quisieron perder esta interesantísima sesión del festival.

Gran coloquio

Los cuatro documentales que se vieron por la mañana rayaron a un gran nivel y la divertidísima tertulia posterior con los tres invitados y la directora del Ficab, María José Noain, mantuvo el nivel.

Mucha culpa de que las cosas salieran tan bien la tuvo el alumnado, que no sólo fue absolutamente respetuoso tanto durante las proyecciones como en la charla posterior, sino que demostró con sus preguntas interés e ingenio. Interpelado sobre el origen de su vocación, Eeckhout explicó que de adolescente quería ser «cantante de rock y hasta grabé un álbum», todo cambió cuando vio «una foto de los restos de las grandes civilizaciones americanas». Vicente encontró su inspiración «en un profesor de historia de Bachillerato» y consolidó su vocación cuando en una excavación coincidió «con el doctor Josep Gisbert». Pimentel, que no es arqueólogo sino ingeniero y abogado, tuvo «un interés temprano porque acompañaba a arqueólogos amigos de mi padre. Luego, un gran profesor de matemáticas me despertó el gusto por los números y seguí otro camino».

Con su trabajo en Arqueomanía «he descubierto a los arqueólogos, una gente que está muy loca. Son buenos científicos que hacen su trabajo con rigor y mucha pasión. Se meten en cuevas, suben montañas, viven en tiendas de campaña semanas o meses si hace falta... Conocerlos me llevó a querer contar las historias que hay detrás de las piedras».

Entre muchas otras cosas, los alumnos preguntaron por las condiciones laborales en arqueología y las respuestas fueron reivindicativas. También quisieron saber si alguna vez los presentes no supieron interpretar un resto y se inventaron la explicación. «Un arqueólogo debe ser paciente, meticuloso, racional... pero también creativo», dijo Eeckhout. «Hay que imaginar para hacer relaciones entre los hallazgos, pero siempre con rigor, con una base documental. No es inventar, pero sí presentar hipótesis que sabes que otros, hasta tú mismo, querrán refutar».