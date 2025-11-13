Arqueología en América, un fortín íbero y perspectiva de género para el penúltimo día

J. O. Irun Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Las bodas de plata del Ficab entran en su recta final: este viernes será la última jornada completa de proyecciones, todas ellas con entrada gratuita. La Sección Oficial ofrecerá un primer pase matinal, a las 11.00 en el Amaia, con la producción francesa 'Cloisters, la odisea de los claustros': la película explica cómo un museo ubicado al norte de Manhattan, en Nueva York, alberga cuatro claustros que desde Occitania cruzaron el Atlántico a principios del siglo XX.

La sesión vespertina de la Sección Oficial se estructurará en dos pases: a las 19.00, se proyectarán 'Aigües Baixes, un fortín íbero arrasado', sobre unos restos de hace 2.500 años y el intento ilegal de devolverlos al olvido; y 'Off the archeological record', una producción que a través de los testimonios de arqueólogas españolas analiza esta disciplina desde la perspectiva de género.

En el segundo pase, que comenzará a las 20.30, los títulos seleccionados trasladarán a los espectadores a América: 'Abiseo, el bosque cultural de los chachapoya', documenta los esfuerzos para conservar un sitio arqueológico situado en uno de los paisajes más remotos del planeta, en Perú. 'La tumba de la reina roja de Palenque' narra el excepcional descubriendo efectuado en uno de los templos de la antigua ciudad de Palenque, en el occidente maya.

También el ciclo 'Píldoras de historia' ofrece este viernes su última sesión, con 'La casa del fauno en Pompeya' y 'Diario de excavación', a partir de las 17.00 en el Amaia.