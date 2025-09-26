Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nuria y Alzaga y Cristina Laborda junto al árbol que iluminará la ciudad.

Un árbol de 21 metros de altura será el principal atractivo de estas navidades

Equivalente a seis pisos de altura, se instalará en el entorno de Jenaro Etxeandia y contará con espectáculos de música, luz y sonido

EDU PRIETO

IRUN.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:15

Con los ecos del verano todavía presentes, la ciudad se empieza a preparar poco a poco para una Navidad que cada vez impregna antes nuestras calles. La principal novedad de una programación que se irá desvelando próximamente es un árbol de 21 metros de altura y 9 metros de diámetro, el equivalente a seis pisos de altura, que se instalará en el entorno de Jenaro Etxeandia y en el que se proyectarán espectáculos de luz y sonido. También será transitable en su interior.

La alcaldesa Cristina Laborda recordó ayer que el encendido navideño tendrá lugar el próximo 29 de noviembre en la plaza de San Juan, «antes que nunca», dentro de una apuesta por «seguir iluminando más y mejor nuestros barrios. El año pasado hicimos un esfuerzo que fue ampliamente reconocido y este año también vamos a hacerlo».

  • de noviembre es el día en el que oficialmente se dará inicio a la Navidad con el encendido que se llevará a cabo en la plaza San Juan La estrella de las fiestas de este año será un árbol de 21 metros de altura y 9 metros de diámetro que se instalará en el entorno de Jenaro Etxeandia. Será transitable y en él se proyectarán espectáculos de luz y sonido. La programación preparada por el consistorio irundarra incluirá, entre otros, clásicos como el mercado de Navidad situado en la plaza del Ensanche, las pistas de hielo ubicadas en los jardines de Luis Mariano o el parque de la Sargia, una nueva edición de la ludoteca o el tobogán gigante de la plaza Anzaran.

Esa apuesta por llenar de luz el paisaje de la ciudad viene alimentada «por las encuestas y la escucha activa que tenemos dentro de las actividades y la vida municipal, que nos hablaban de que era necesario mejorar la iluminación de la ciudad en Navidad».

La primera edil quiso destacar «la apuesta clara que venimos haciendo para posicionar Irun como uno de los lugares atractivos para pasar las navidades en familia o en cuadrilla. Para la economía local es muy importante situar Irun dentro del territorio como un espacio en el que a lo largo de todo el calendario anual hay eventos importantes y la Navidad es uno de ellos». Todas las actividades de la programación festiva se irán desvelando próximamente junto a las asociaciones y entidades que participan en la dinamización de la localidad durante la Navidad.

En la misma línea, la delegada de Impulso de Ciudad y Promoción Económica, Nuria Alzaga, quiso remarcar «la gran oportunidad» que suponen estas fechas para «tener un impacto positivo en la economía local a través del comercio y la hostelería». La agenda está pensada para que todos y todas salgamos de casa y vivamos Irun participando en las actividades que proponemos».

En ese sentido, la primera teniente de alcaldesa incidió en «animar a todas las personas a que nos visiten» matizando que «también es importante que los de casa nos quedemos en Irun. El hecho de disfrutar de un concierto, un pasacalles, las luces o el espectáculo del árbol hacen que al final acabemos consumiendo esa tarde o durante el día en la ciudad».

Pistas de hielo

La apuesta del consistorio irundarra por dinamizar la ciudad, ya en el mes de diciembre, incluirá, entre otros, el mercado de Navidad que se instala en la plaza del Ensanche con los comerciantes locales, las pistas de hielo sintético ubicadas en los jardines de Luis Mariano o el parque de la Sargia. Esta última, además contará con una tirolina.

