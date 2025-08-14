Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

Arbe-Argoitia y Victor-Oyhenard se juegan hoy en Jostaldi pasar a semis del Gran Slam de cesta

M.A.I.

IRUN.

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:48

El frontón Jostaldi de Hondarribia acogerá el viernes la quinta de las nueve funciones previstas para este verano, a partir de las 20.00.

En primer lugar se disputarán varias quinielas al estilo americano con jóvenes promesas de diferentes escuelas. Para formar los equipos estarán los delanteros Orkatz (Berriatua), Erkiaga (Markina), Joar (Hondarribia), Luken (Berriatua) y Julen (Donostia) y los zagueros Zarandona (Gasteiz), Alustiza (Gasteiz), Peru (Markina), Kirmen (Markina) y Argoitia II (Berriatua)

Luego liguilla

El plato fuerte de la jornada será la disputa de un partido de la liguilla del grupo A entre Arbe-Argoitia y Victor-Oyhenard. Erik-Kanpan están clasificados para las semifinales del 12 de septiembre y Arbe-Argoitia lo estarán ganado un set mientras que Víctor-Oyhenard necesitan ganar dos sets para meterse en las semis

Las entradas, que cuestan diez euros, se pueden comprar en la página web www.jaialive.eus, en Arma Plaza, en la Oficina de Turismo de Hendaia o en el mismo frontón.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Aquella tragedia marcó a nuestro hijo para siempre pero él siguió viniendo a los fuegos artificiales»
  2. 2

    La foto de la Semana Grande: los últimos cuatro alcaldes juntos en el Ayuntamiento
  3. 3 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  4. 4

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  5. 5 ¿Qué nota les das a los fuegos artificiales de este miércoles en la Semana Grande de San Sebastián?
  6. 6

    El fondo de financiación Baghdadi Capital, sponsor principal de la Real Sociedad: «Es un sueño hecho realidad»
  7. 7

    El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  8. 8 Alertan de la venta en La Bretxa en Donostia de los quesos franceses contaminados con listeria que han causado al menos dos muertos
  9. 9

    Gipuzkoa esquiva los grandes incendios forestales gracias al cuidado de sus montes
  10. 10 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Arbe-Argoitia y Victor-Oyhenard se juegan hoy en Jostaldi pasar a semis del Gran Slam de cesta