Arbe-Argoitia y Victor-Oyhenard se juegan hoy en Jostaldi pasar a semis del Gran Slam de cesta

M.A.I. IRUN. Jueves, 14 de agosto 2025, 20:48 Comenta Compartir

El frontón Jostaldi de Hondarribia acogerá el viernes la quinta de las nueve funciones previstas para este verano, a partir de las 20.00.

En primer lugar se disputarán varias quinielas al estilo americano con jóvenes promesas de diferentes escuelas. Para formar los equipos estarán los delanteros Orkatz (Berriatua), Erkiaga (Markina), Joar (Hondarribia), Luken (Berriatua) y Julen (Donostia) y los zagueros Zarandona (Gasteiz), Alustiza (Gasteiz), Peru (Markina), Kirmen (Markina) y Argoitia II (Berriatua)

Luego liguilla

El plato fuerte de la jornada será la disputa de un partido de la liguilla del grupo A entre Arbe-Argoitia y Victor-Oyhenard. Erik-Kanpan están clasificados para las semifinales del 12 de septiembre y Arbe-Argoitia lo estarán ganado un set mientras que Víctor-Oyhenard necesitan ganar dos sets para meterse en las semis

Las entradas, que cuestan diez euros, se pueden comprar en la página web www.jaialive.eus, en Arma Plaza, en la Oficina de Turismo de Hendaia o en el mismo frontón.