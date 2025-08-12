Apuesta por el verde contra la alerta naranja

Buena sombraMojarse los pies es una opción, pero no la única para disfrutar de Ibarla como lugar para enfrentar el calor.

BÁRBARA HOSSEIN Martes, 12 de agosto 2025, 20:11 Comenta Compartir

Irun cuenta con una red de 30 refugios climáticos —tanto exteriores como interiores— y ayer fue un buen día para hacer uso de ella. Quizá estas próximas fechas también lo sean. Con máximas previstas de 37 °C, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó la alerta naranja por altas temperaturas para ayer y una de las zonas más concurridas para escapar de la asfixia fue la arboleda de Ibarla, cuyo follaje ofrece una sombra generosa y muy apreciada y que ha visto multiplicarse sus visitantes.

refugios climáticos tiene listados en el Ayuntamiento, recogidos en su página web en un plano de la ciudad y clasificados también por barrios Los refugios climáticos, interiores o exteriores, privados o públicos son espacios disponibles para que los ciudadanos se protejan del calor en episodios extremos. Tienen sombra, agua potable, aseos y una temperatura algo menor.

El lugar lo tiene todo: aparcamiento gratuito, juegos infantiles, un río donde refrescarse y un merendero para comer. Un plan perfecto para familias que buscan escapar del calor, un fenómeno que, según los expertos, será cada vez más frecuente. En plena semana sofocante en Gipuzkoa (calor 1 – personas 0), madres y abuelas repiten la regla de oro: agua siempre a mano para mantener hidratados a los más pequeños. Porque, aunque la zona protege bien de los rayos UV, la sed no perdona.

«Está cerca, tenemos río, tenemos parque infantil, tenemos fuente y tenemos una buena sombrita»

Desde Francia, Contxa Ademate se acercó ayer a «mojar un poco los pies». Con perro y nietos a cuestas, señalaba que ya conocía el lugar, al que solía llegar en bicicleta o caminando. Sheila González, irunesa, acudió con su hijo: «Está cerca, tenemos el río, el parque, la fuente y sombrita... y eso se agradece».

Ayer, el verde tranquilo de Ibarla se transformó en un oasis bullicioso: niños en columpios frente al río, risas y carreras, batallas con pistolas de agua. Entre chapuzones de perros, picnics y paseos, la zona recreativa se confirmó como refugio familiar por excelencia, pintando la sombra de su arbolado de actividad y buen ambiente.