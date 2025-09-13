Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La apuesta por un joven talento artístico local en auge

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:37

El departamento de Cultura del Ayuntamiento decidió ofrecer a Jon Benet la exposición inaugural del nuevo Centro de Creación y Creatividad, la ampliación del CBA bajo el suelo de la plaza de San Juan. Benet representa una nueva hornada de talento creativo, muy ligada al diseño digital, y se ha relacionado con los músicos de referencia de las nuevas generaciones. Ahora ha pasado de un trabajo de artesanía digital por encargo, por decirlo de alguna manera, a un concepto artístico desde la libertad creativa total. Y lo ha hecho con notable éxito: sus exposiciones previas (dos en Barcelona y una en Málaga) eran colectivas, pero sus obras se vendieron de la primera a la última. En casa, en el nuevo CBA, tiene su primera muestra individual. Llega con su habitual lenguaje artístico, pero con mensajes, conceptos y elementos exclusivos para la ocasión.

