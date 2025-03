«Aprovecho cada minuto que tengo para escribir o leer»

Iñigo Morondo Irun Sábado, 15 de marzo 2025, 19:30 | Actualizado 20:04h. Comenta Compartir

Tiene 13 años y Alicia Alonso ha cumplido el sueño de muchas personas que escriben. La editorial Apuleyo le ha publicado su primer libro, una aventura fantástica. Su padre, Rubén Alonso, y su madre, Noelia Sánchez, experimentados lectores ambos, se sorprendieron al leer lo que había escrito su hija. Lo enviaron a la editorial Apuleyo, que también advirtió la virtud de aquella historia escrita por una niña y 'Guardianes de Eilën. El amuleto de Anhàläh' se publicó en enero, unos meses más tarde de lo esperado, eso sí. Mañana, con la primera edición agotada y a la espera de la segunda, su autora lo presenta en la tienda Elkar del paseo de Colón.

– La primera presentación la hizo el martes en Donostia. ¿Cómo fue?

– Al principio no sabía qué decir ni cómo decirlo. Era como... decía unas frases y me quedaba callada. La familia y las chicas de la tienda me echaron un mano y luego ya fui cogiendo confianza y la verdad es que fue bien. Después se acercaron un par de chicas que habían leído mi historia en El Diario Vasco la semana pasada. Ellas también quieren escribir novelas y allí estuvimos un buen rato.

– La presentación en Irun será distinta. Llega ya con una buena experiencia previa, pero seguramente irá mucha más gente conocida...

– ¡Yo he invitado a todo el mundo! Si van todos no vamos a entrar... Tengo muchas ganas.

– ¿Cuál fue la primera novela que leyó?

– Pues no me acuerdo... Ah, sí, era una de tres magos jóvenes, pero no recuerdo el nombre.

– ¿Qué otros libros ha leído?

– Los de Amanda Black, que son los que más me gustan, Anna Kadabra... Ahora estoy leyendo la saga de Harry Potter.

– Además del que ya está publicado ya tiene escritos algunos libros más, ¿no?

– De esta saga tengo dos terminados, uno que saldrá esta primavera y otro que espero que pueda salir a finales de año. Y un cuarto en elaboración. También tengo otro libro de otra saga.

– ¿De qué va cada una de las sagas?

– En Guardianes de Eilën la protagonista es Elentari, una princesa elfa. En el primer libro, junto a sus amigos, debe destruir, antes de que caiga en malas manos, un amuleto que concede cualquier deseo. En el segundo debe salvar a una chica maldita y en el tercero los cuatro elementos de la naturaleza enloquecen, un evento que ocurre cada 6.000 años, y Elentari debe solucionarlo. En el cuarto tiene que competir en un juegos con los príncipes y princesas de todos los reinos. La otra saga es en un mundo en el que hay gente con superpoderes y una empresa que los quiere eliminar. El protagonista, Mark, y su amiga tratan de impedirlo.

– Ideas no le faltan, desde luego. ¿Qué es lo que le resulta más difícil a la hora de escribir los libros?

– Hasta ahora nada, pero en el que estoy escribiendo ahora me pasa que estoy un poco atascada. Sé dónde quiero que llegue la historia en el siguiente paso, pero no sé muy bien cómo hacerlo.

– Está en el Conservatorio aprendiendo violín y juega a baloncesto en Erroibide. Con los deberes y estudiar de por medio, ¿cuánto tiempo le queda para escribir?

– Bueno, el sistema que tenemos en 1º de ESO es de dos semanas de proyecto y dos semanas de clase normal y en esas dos semanas es cuando tenemos más deberes. Así que hay dos semanas en las que tengo más tiempo. Pero de todas formas, aprovechó cada minuto. Si entre que salgo de la ducha y nos ponemos a cenar quedan cinco minutos, me siento en el ordenador y los aprovecho. Para escribir y, si no, para leer.

– Tan centrada en la literatura, ¿sus notas no se resienten?

– No, no. Este año en la ESO sí que cuesta un poco más, pero menos de lo que me habían dicho. Mis padres a veces me dicen 'por qué no dejas de escribir un momento y ves la tele un poco'.

– ¿Qué quiere ser de mayor?

–Escritora. Me gustaría estudiar astrobiología, pero lo que quiero ser es escritora.