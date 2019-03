«Aprovechando lo que se hacía bien, quiero un equipo más equilibrado» Iturralde atendiendo a Teledonosti en el Stadium Gal. / F. DE LA HERA El Real Unión recibe mañana a la Cultural de Durango (17.00, Stadium Gal) | O.T. IRUN. Sábado, 30 marzo 2019, 00:45

La de mañana va a ser una tarde especial en el Stadium Gal. A partir de las cinco el Real Unión recibe a las Cultural de Durango en un partido crucial en la lucha por la permanencia. Además, será el día en el que Alberto Iturralde debute como nuevo entrenador del conjunto irundarra. No cabe otra cosa que no sea la victoria, ya que los unionistas están en el puesto de promoción de descenso y no se pueden permitir muchos más tropiezos.

El nuevo técnico txuribeltz compareció ayer en la sala de prensa del Stadium Gal para hablar del choque. Se le dijo eso de 'a entrenador nuevo, victoria segura', y no escondió que «¡ojalá se cumpla eso que se suele decir! Seguro que los jugadores tienen un estímulo diferente y lo que tenemos que hacer es pensar en lo que tenemos que hacer para intentar no encajar goles y ganar el partido».

Esta ha sido su primera semana al frente del Real Unión y explicó que «he visto al equipo con muchas ganas de hacer un buen partido y conseguir un buen resultado. Podríamos decir que estos días han sido un poco de toma de contacto, pero hemos preparado bien el choque. Aprovechando lo que el equipo hacía bien, he querido introducir algunas pautas».

En este sentido, Iturralde insistió en que «quiero que el equipo tenga equilibrio entre el ataque y la defensa. Seguro que el primer día no lo conseguimos al cien por cien, pero ya hemos ido introduciendo algunas instrucciones en posiciones determinadas».

Al hablar del rival y del partido que espera, contó que «aunque venga el último clasificado, nosotros solo podemos pensar en que necesitamos los puntos. Seguro que va a ser un partido difícil porque para ellos es una de sus últimas oportunidades. Nos vamos a enfrentar a un equipo que pone a muchos jugadores por delante del balón y que es muy intenso en el ritmo».

En el plano personal comentó que «tengo ganas de volver al banquillo y comprobar que lo trabajado sale. He estado un tiempo alejado, pero un entrenador nunca se olvida de lo que lleva dentro».