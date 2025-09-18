Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las aportaciones por internet registran un importante descenso

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:13

Este lunes finalizó el plazo para que los irundarras aportasen sus propuestas a través del portal web de los presupuestos participativos, en irun.org. En ediciones anteriores del proceso éste era el canal a través del que llegaban la mayoría de las aportaciones, y si bien sigue siendo así, en esta edición la cifra ha experimentado un descenso muy acusado: se han recibido un total de 129 propuestas, frente a las 300 que se recabaron el año pasado, las 254 del año 2023 o las 219 de 2022.

En los próximos días, los servicios técnicos analizarán ese más de un centenar de aportaciones para determinar si cumplen con los criterios del proceso. Todas las que sean validadas se someterán a una votación online abierta a la ciudadanía los días 29 y 30 de septiembre, y las trece que más votos obtengan pasarán a la votación final.

