Anulan una oposición de ascenso en la Policía Local de Irun por la exigencia del euskera

Una nueva sentencia vuelve a tumbar una convocatoria pública por la exigencia del euskera. En este caso, se trata de una oposición de ascenso en ... la Policía Local de Irun, que ha quedado anulada considerando que el requisito lingüístico es «discriminatorio y desproporcionado». El juzgado de lo contencioso-administrativo número dos de Vitoria ha resuelto que esta forma de proceder va en contra de «los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el momento de acceso de los ciudadanos a la función pública».

Dicha convocatoria ofertaba doce plazas en el procedimiento selectivo para acceso a la categoría de agente primero de la Policía Local del Irun. Se exigía un perfil lingüístico 2 (PL2) de euskera para acceder a todas las plazas de agente primero ofertadas.

La sentencia, fechada el 11 de noviembre de 2025, señala que «no puede trasladarse a todos los aspirantes al empleo público en el mismo ámbito el déficit que representa la diferencia entre las dotaciones con perfil lingüístico y el índice exponencial de la euskaldunización». Esta situación, según se detalla en el documento, tiene como consecuencia «limitar el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las plazas convocadas». En este sentido, se explica que «el requisito exigido para todas las plazas convocadas no puede sino considerarse discriminatorio y desproporcionado, en la medida en que se está dando preferencia a unos aspirantes sobre otros por el mero hecho de que conozcan la lengua cooficial».

Nueva regulación

Esta nueva sentencia coincide con una orden, publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) por la consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, que recoge que los perfiles lingüísticos podrán acreditarse a partir de ahora haciendo la OPE en la lengua vasca o usándola en el trabajo y no únicamente con el título, como se exigía hasta ahora. Cabe recordar también que esta misma semana se ha podido conocer que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la anulación de una OPE de 100 plazas de administrativo de la Diputación de Gipuzkoa por exigencia del euskera.